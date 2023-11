«Krieg der Welten» mit mäßigem Ende

Quotennews

An zwei Abenden schickt RTLZWEI alle acht Folgen der ersten Staffel von «Krieg der Welten» über den Äther. Mit eher wenig Erfolg.

Es wird wohl eine ewige Diskussion bleiben. Lohnt es sich, Serien, die bereits seit Jahren bei Streamingdiensten im Angebot sind, noch im Free-TV zu zeigen? Im Fall vonkann man erneut lediglich ein "Jein" darauf antworten. Die Serie ist mittlerweile drei Staffeln alt, 2019 startete das Projekt beim FOX Channel und MagentaTV. Zwei Jahre später, im Mai 2021, findet die Urban Myth Films-Produktion den Weg zu Disney+ . Nochmal zwei Jahre später soll das jetzt bei RTLZWEI funktionieren?Der Grünwald-Sender schnappt sich die erste Staffel und damit acht Folgen und schickt diese am Freitag- und Samstagabend über den Äther. Das Resultat am Freitag: 0,53, 0,61, 0,53 und 0,46 Millionen Zuschauer. Klingt nicht wirklich schlecht, mit 2,1, 2,5, 2,8 und 3,9 Prozent am Markt ist man jedoch auch nicht überzogen erfolgreich. Die Zielgruppe zeigt zweimal 0,14 Millionen Umworbene an, Folge drei und vier verfolgen noch 0,13 und 0,10 Millionen. Erneut ist auch hier der Marktanteil mit 2,8, 2,7, 2,9 und 3,5 Prozent nicht bodenlos schlecht, einen Erfolg nennt sich das dann aber auch nicht.Und am Samstag? Da wurde es eher schlechter. 0,47, 0,45, 0,45 und 0,42 Millionen Zuschauer im Gesamten zeigen eher einen Negativtrend. Die Marktanteile lagen zweimal bei 1,8 Prozent und endeten mit 2,1 und 2,7 Prozent. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geht ebenfalls keinen Schritt voran. 0,11, 0,12, 0,14 und 0,13 Millionen Umworbene holen 2,2, 2,3, 2,9 und 3,3 Prozent. Immerhin hat es die Show damit auch zu RTLplus geschafft.