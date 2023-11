Blockbuster-Battle

Rowan Atkinson versucht gegen Christian Bale und Matt Damon anzukommen. Zum Battle gesellen sich zudem die Spezialagenten der Stadt der tausend Planeten. Wer schnappt sich den Sieg?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die beiden Spezialagenten Valerian und Laureline sind im Auftrag der Regierung unterwegs und sollen die Ordnung im Universum aufrechterhalten. Der Frauenheld Valerian könnte sich eine mehr als nur berufliche Beziehung mit seiner schönen Partnerin vorstellen, doch die selbstbewusste Laureline zeigt ihm die kalte Schulter und lässt ihn regelmäßig abblitzen. Auf Befehl ihres Kommandanten begeben sich Valerian und Laureline auf eine Sondermission in die atemberaubende, intergalaktische Stadt Alpha. In der Mega-Metropole leben tausende Spezies aus den entlegensten Winkeln des Universums friedlich zusammen. Doch nicht jeder auf Alpha verfolgt dieselben Ziele - tatsächlich sind subversive Kräfte am Werk, die nicht nur die Multi-Millionen-Metropole, sondern die gesamte Galaxie in Gefahr bringen könnten. Hier geht’s zur Quotenmeter-Kritik, die folgendes Fazit zog: „Aus der beiläufigen, anregenden Weltenbildung der ersten ca. 30 Minuten wird in «Valerian – Die Stadt der tausend Planeten» sukzessive eine Aneinanderreihung lahmer Comedyeinlagen und inhaltlich wenig motivierter Actionpassagen. Diese sind solide choreografiert, verblassen aber im Vergleich mit dem Anfang des Films dramatisch. Garniert wird dies mit ätzend vermittelter Küchenphilosophie – es braucht also schon viel Begeisterung für die Verpackung und die zentralen Darsteller, um diesen Inhalt zu schlucken.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Im zweifach ausgezeichneten Oscar-Film zeigen Christian Bale und Matt Damon die wahre Geschichte um das Rennen in Le Mans im Jahre 1966: Obwohl ihm alle davon abraten, entschließt sich Fahrzeugentwickler Carroll Shelby dazu, mit dem aufbrausenden Rennfahrer Ken Miles zusammenzuarbeiten. Trotz schlechter Aussichten wollen sie gemeinsam an der Seite von Ford das Rennen in Le Mans gewinnen und Ferrari schlagen. Doch der Kampf um den Sieg ist hart und fordert von den beiden alles. Ein Auszug aus der Quotenmeter-Kritik: „Diese ständige Anspannung und gegenseitige Bewunderung, die zwischen Shelby und Miles steht, gestattet es Matt Damon und Christian Bale, mimisch aufzutrumpfen. Man merkt den ungleichen Autoexperten Shelby und Miles unentwegt an, wie sehr sie sich respektieren – doch man glaubt ihnen auch jederzeit, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen könnten.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 8(Super RTL, 20:15 Uhr)Der Tollpatsch ihrer Majestät ist zurück! Bei einem Hackerangriff werden fast alle britischen Spione enttarnt. Nur Johnny English, der sich der Digitalisierung bislang erfolgreich widersetzen konnte, ist übrig. Mit seinen analogen Methoden ist ausgerechnet er die letzte Hoffnung für den Geheimdienst. So macht sich English mit seinem Kollegen auf, um die Welt zu retten. Dabei trifft er auch auf die verführerische wie mysteriöse Schurkin Ophelia. Quotenmeter bezeichnete den dritten «Johnny English»-Teil als „einen soliden Spionage-Plot“ mit einem „gut aufgelegten Cast und stimmig inszeniertem Slapstick, der niemals unter die Gürtellinie wandert“.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6