Sat.1 Emotions setzt auf «Enemy of the People»

TV-News

Die Pay-TV-Station wiederholt die achtteilige Fernsehserie.

Ab Montag, den 20. November 2023, wiederholt Sat.1 Emotions die finnische Fernsehserie. Das Format ist mit Kreeta Salminen, Tobias Zilliacus, Johannes Holopainen, Antti Luusuaniemi, Milka Ahlroth und Mikko Nousiainen besetzt. Das Drehbuch stammt von Timi Varpio, Regie übernahm Mikko Kuparinen. C More hat die Serie in Auftrag gegeben.Die finnische Journalistin Katja Salonen deckt mit einem Artikel die dubiosen Geschäfte eines lokalen Football-Stars auf und lenkt damit den Zorn einer ganzen Stadt auf sich. Schon bald erklären sie die Menschen zum Staatsfeind Nr.1, bezeichnen sie als Verschwörungstheoretikerin. Katjas Recherchen lösen Wut und Hass aus, kosten ihr den guten Ruf und gefährden ihr Leben. Doch die Reporterin gibt nicht auf und sucht weiter nach der Wahrheit.Katja Salonen gerät ins Fadenkreuz fanatischer Footballfans, die sie für den angeblichen Selbstmord Tolonens verantwortlich machen. Deren Hass nimmt so starke Ausprägungen an, dass sogar eine Bombendrohung beim Arbeitgeber der Reporterin eingeht. Katja jedoch glaubt nicht an einen Suizid und ist fest entschlossen, weiter zu recherchieren. Sie sucht Tolonens Villa in Barcelona auf und hofft dort auf ein paar neue Details.