Zurück über 2 Millionen? Woche vier bei den «Ninjas»!

«Ninja Warrior Germany» kann sich in Woche vier zum zweiten Mal mehr als 2 Millionen Zuschauer abholen.

Der Seiltanz um die exzellenten Reichweiten geht beiin die nächste Runde. Nachdem sich in Woche zwei erstmals in der neuen Staffel 2,00 Millionen Zuschauer für RTL am Freitagabend entschieden hatten, sollten in Wochen drei lediglich 1,97 Millionen nachziehen. Trotz dieser marginalen Schwankungen läuft es schlicht konstant mit der aktuell laufenden Runde, zweimal 8,5 und einmal 8,6 Prozent am TV-Markt sprechen hier eine klare Sprache. Klarer ist dafür der Weg der Zielgruppe, denn hier geht es seit Folge eins nach oben.Von 0,68 Millionen ging es auf 0,76 und in der Vorwoche auf 0,81 Millionen, in Sachen Marktanteil ging es damit von sowieso schon starken 14,7 auf noch bessere 16,1 Prozent hoch. Folge vier und damit die erste Platzierung im November holte mit wehenden Fahnen schließlich die 2-Millionen-Marke nicht nach Köln zurück. Gestern sollten 1,90 Millionen Zuschauer bei Köppen, Wontorra und Buschmann einschalten, der Marktanteil bleibt damit bei etwas schwächer werdenden 8,0 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen ließen sich mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent definieren, hierzu brauchte es 0,72 Millionen Umworbene.Wie schon Ende 2022 geht es in der laufenden Staffel nach «Ninja Warrior» mitweiter. Insgesamt blieben hierfür ordentliche 0,88 Millionen Zuschauer in Köln, der Marktanteil sank so auf 6,4 Prozent. Die Zielgruppe sollte mit 0,32 Millionen Werberelevanten und demnach 10,1 Prozent am entsprechenden Markt knapp die Zweistelligkeit halten.