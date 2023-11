«Jenseits der Spree» bleibt dominant

Quotennews

Auch die viertel Platzierung von «Jenseits der Spree» in 2023 dominiert den TV-Markt - verliert aber die 5-Millionen-Marke!

Schon im Oktober waren die neuen Ausgaben vonschlichtweg ein Garant für Erfolg im ZDF . Am 13. Oktober holte «Du bist mein» glatte 5,00 Millionen Zuschauer ab, «Melanie» schaffte es am 20. Oktober auf 5,26 Millionen, wie auch «In den Flammen» am 27. Oktober. Alle drei Platzierungen holten damit über 20 Prozent am TV-Markt ab, die Zielgruppe wurde nach zwei Folgen mit 0,39 Millionen Jüngeren zuletzt besser und schaffte es auf 0,46 Millionen. Angekommen im November, fährt der Erfolgszug in den nächsten Bahnhof ein, wenn auch die 5-Millionen-Marke verloren gehen sollte.sicherte sich und dem ZDF am gestrigen Freitag mit 4,90 Millionen Zuschauer die trotzdem den Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite. Natürlich über alle Sender und Sendezeiten blickend. Der Marktanteil lag damit abermals bei exzellenten 18,9 Prozent. Die Zielgruppe ließ mit 0,37 Millionen und einem Marktanteil von 7,3 Prozent gleichermaßen nach. Wer nun dachte, dass das Erste mit der Primetimeund der neuen Folge, etwas entgegensetzen konnte, der (oder die) liegt daneben.Das 20:15 Uhr-Programm der Blauen Eins schafft es auf lediglich 3,59 Millionen Zuschauer und so einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft definierte sich mit 0,27 Millionen und demnach 5,3 Prozent. Anstelle des Ersten setzt sich das ZDF auch die folgenden Reichweitenkronen auf. Im Anschluss an die Primetime bleibtbei starken 4,27 Millionen Zuschauern und demnach mit 16,9 Prozent am Markt vertreten.