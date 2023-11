Neue Stand-ups bei Comedy Central

US-Fernsehen

Der Unterhaltungskanal wird gleich 15 neue Auftritte zeigen.

Comedy Central hat die Premiere einer brandneuen Staffel vonangekündigt. Die Stand-Up-Kurzserie zeigt 15 neue Comics mit kurzen und knackigen Sets, die am Mittwoch, den 1. November begann, nur auf Comedy Central's Stand-Up YouTube und Facebook.Staffel 14 der digitalen Serie wird wöchentlich neue Episoden mit Comedy von folgenden Künstlern enthalten: Tommy Brennan, Ayanna Dookie, Holmes, Grace Kuhlenschmidt, Sam Morrison, Randall Otis, Usama Siddiquee, Ethan Simmons-Patterson, Kate Sisk, Mark Smalls, Chinedu Unaka, Mav Viola, Asha Ward, Eagle Witt und Lucas Zelnick.«Comedy Central Stand-Up Featuring» ist der digitale Stand-Up-Inhalt der Marke zum Anbeißen. Die Kurzfilme werden exklusiv für den Stand-Up YouTube-Kanal der Marke produziert und haben eine Länge von etwa fünf bis zehn Minuten. Comedy Central Stand-Up Featuring umfasst über 130 Comedians und wurde in Los Angeles, New York City und Austin gefilmt. Bis heute hat die Serie mehr als 385 Millionen Aufrufe auf YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Twitter.