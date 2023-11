Peacock veröffentlicht «Genie»

US-Fernsehen

Der Macher von «Tatsächlich Liebe» hat einen neuen Spielfilm verfasst.

Dieses Weihnachten kommt von Richard Curtis, dem Oscar-nominierten Drehbuchautor von «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» und «Notting Hill», eine märchenhafte Weihnachtskomödie über einen Flaschengeist, einen Mann und eine letzte Chance, das Chaos, das man in seinem Leben angerichtet hat, wieder zu richten.wird ab Mittwoch, den 22. November, bei Peacock ausgestrahlt.Die Oscar-Nominierte Melissa McCarthy spielt Flora, einen Flaschengeist, der wegen eines klitzekleinen Missverständnisses mit einem Zauberer im Jahr 77 v. Chr. mehr als 2.000 Jahre lang in einer antiken Schmuckschatulle gefangen war. Nachdem sie Jahrtausende lang herbeigerufen wurde, um gierigen Männern Wünsche nach goldenen Dublonen und heißen Mädels zu erfüllen, wird Flora versehentlich von Bernard Bottle (Emmy-Nominierter Paapa Kwakye Essiedu; I May Destroy You), dessen Leben sich um ihn herum auflöst, zu Hilfe gerufen.Bernard war so sehr mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er die Ehe mit seiner Frau Julie (Denée Benton; «The Gilded Age») und die Kindheit seiner kleinen Tochter Eve (Jordyn Mcintosh; «Emancipation») aus den Augen verloren hat. Als Bernard zwölf Tage vor Weihnachten Eves Geburtstag aus beruflichen Gründen verpasst, beschließt Julie, dass es Zeit für eine Trennung auf Probe ist. Und dann feuert Bernards tyrannischer Chef (Tony-Gewinner Alan Cumming; «The Good Wife») ihn.Von Working Title, den Oscar-nominierten Produzenten von «The Theory of Everything», «Darkest Hour» ► , «Love Actually» und «About a Boy», wird «Genie» von Sam Boyd inszeniert und von Richard Curtis geschrieben, basierend auf seinem 1991 erschienenen Teleplay „Bernard and the Genie“. Zur Starbesetzung gehören der für die Screen Actors Guild nominierte Marc Maron («GLOW»), der Screen Actors Guild-Gewinner Luis Guzmán («Hightown»), Tate Ellington («The Brave») und die Tony-Gewinnerin LaChanze.