Super RTL kündigt zwei Weihnachtsfilme an

TV-News

«Eine Weihnachtsgeschichte zum Verlieben» läuft am Montag, «The Christmas Retreat» am Donnerstag.

Am Montag, den 27. November 2023, strahlt die Kölner Fernsehstation Super RTL um 20.15 Uhr den Spielfilmaus. Der Spielfilm läuft in deutscher Erstausstrahlung und ist mit Kim Matula, Ian Harding, Beth Leavel, Lori Tan Chinn und Reginald VelJohnson besetzt.Als Geist der gegenwärtigen Weihnacht hat Katherine zum Fest der Liebe wieder alle Hände voll zu tun. In diesem Jahr gilt der größte Teil ihrer Aufmerksamkeit einem misslaunigen Einzelgänger. Der zynische Peter hat seinen Sinn für Weihnachten verloren. Die hübsche Katherine versucht, ihn eines Besseren zu belehren und ihm sein Empfinden für Weihnachten wieder zurückzugeben. Doch in diesem Jahr ist etwas anders als sonst.Am Donnerstag geht es mitweiter. Kim freut sich auf die Feiertage, zumal sie auch erwartet, von ihrem Freund einen Heiratsantrag zu bekommen. Doch stattdessen beendet der Schuft die Beziehung mit ihr. Kim ist am Boden zerstört. Um sie wieder aufzubauen, fährt ihre Mutter mit ihr eine paar Tage weg. Der Rückzug wird zu einem romantischen Abenteuer, als Kim den gerade arbeitslos gewordenen Mark kennenlernt.