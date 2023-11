PepsiCo-Manager wird Disney-Finanzchef

Köpfe

The Walt Disney Company ernennt Hugh Johnston zum Senior Executive Vice President und Chief Financial Officer.

Hugh F. Johnston wurde mit Wirkung vom 4. Dezember zum Senior Executive Vice President und Chief Financial Officer von The Walt Disney Company ernannt, wie Robert A. Iger, Chief Executive Officer, heute bekannt gab. Johnston ist Vice Chairman und Chief Financial Officer von PepsiCo, wo er während seiner 34-jährigen, äußerst erfolgreichen Karriere bei dem multinationalen Nahrungsmittel- und Getränkeriesen zahlreiche Führungspositionen innehatte.Als Chief Financial Officer von Disney wird Johnston direkt an Iger berichten und die weltweite Finanzorganisation des Unternehmens leiten, zu der die Bereiche Corporate Real Estate, Corporate Strategy and Business Development, Enterprise Controllership, Enterprise Technology, Financial Planning and Analysis, Global Product and Labour Standards, Global Security, Investor Relations, Risk Management, Tax und Treasury gehören."Hughs wohlverdienter Ruf als einer der besten CFOs in Amerika und seine umfangreichen Führungserfahrungen sowohl im Finanzbereich als auch im operativen Geschäft, wo er ein vielfältiges Portfolio globaler Top-Marken beaufsichtigt hat, machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für Disneys Führungsteam", so Iger. "Sein Fachwissen wird Disney und seinen Aktionären zugute kommen, wenn wir die Transformationsarbeit fortsetzen, die wir leisten, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern."Ich möchte auch Kevin Lansberry meinen aufrichtigen Dank aussprechen, der Anfang des Jahres interimistisch die Rolle des CFO übernommen hat", so Iger. "Kevin Lansberry hat unserem Führungsteam eine beständige Führung und unschätzbare Beratung geboten, und er wird auch nach seiner Rückkehr in seine Rolle als CFO des Segments Disney Experiences eine der wichtigsten finanziellen Führungskräfte unseres Unternehmens sein.""Disney ist ein so geschichtsträchtiges Unternehmen mit den beliebtesten Marken der Welt und einem starken finanziellen Fundament, um das Unternehmen der Zukunft zu unterstützen, das Bob und sein Team aufbauen", sagte Johnston. "Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die den Test der Zeit so gut überstanden haben wie Disney, und das macht das Unternehmen so selten wie besonders. Ich teile Bobs Enthusiasmus für Disneys Zukunft und freue mich unglaublich, diesem Managementteam in diesem Moment der Chancen und Möglichkeiten beizutreten."