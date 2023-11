RTL Passion gräbt «Triple Ex» aus dem Archiv

TV-News

Die Sitcom lief vor fast sieben Jahren im Free-TV bei RTL, wurde aber nach nur einer Staffel eingestellt.

Im Februar und März 2017 lief die von Tommy Wosch geschriebene und produzierte Serienur eine Staffel lang. Die acht ausgestrahlten Folgen kamen für damalige Verhältnisse auf zu schwache Werte. Heutzutage wären die im Schnitt erreichten 2,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und die generierten 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein toller Wert. Nun kehrt die Serie ins Fernsehen zurück. Der Pay-TV-Sender RTL Passion wird ab dem 28. November die einstige RTL-Sitcom ins Fernsehen zurückholen. Dienstags sind ab 20:15 Uhr zwei Folgen zu sehen.Die Serie dreht sich um Anna Holzinger (Diana Staehly), die nach einem missglückten Bungee-Sprung im Krankenhaus landet, wo ihre Familie sie besucht: Ihre Schwester Marlene (Susan Hoecke), Annas Ex-Männer Tom (Frank Maier) und Kafi (Mirco Reseg), Annas Kinder Steffi (Kyra Thoma), Celine (Monique Schröder), und Albert (Daan Lennard Liebrenz). Anna muss ihren Chef unterstützen, der seine Praxis aufgeben will, um Surflehrer zu werden, und sie trifft Eugen (Alexander Schubert), einen One-Night-Stand, der der Vater von Albert ist. Er bezieht eine Wohnung in Annas Mietshaus und will ein Teil der Familie werden.Im Anschluss setzt RTL Passion das Programm mit einer weiteren RTL-Sendung fort, die aber aus dem Jahr 2005 stammt:. Von dem einstigen Flop wurden nur vier Folgen produziert, die nun um 21:10 Uhr verwertet werden. Im Mittelpunkt steht der fiktive Bundesligaverein 1. FC Düsseldorf und mit ihm vor allem die Frauen und Affären der Topspieler. So unterschiedlich die Frauen auch sind – in einem unterscheiden sie sich nicht: Ihr Luxusleben ist abhängig vom Erfolg ihrer Männer. In den Hauptrollen spielen unter anderem Mathieu Carrière als Finanzier des Vereins, Ben Tewaag als Starstürmer Mario Faller, Niki Greb als seine Frau und Managerin, Christian Tasche als Trainer, Hansjürgen Hürrig als Manager des 1. FC Düsseldorf und Topmodel Anna Huber als Spielerfrau und Model.