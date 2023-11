Podstars

Durch den Podcast führt Marc Zimmer in seiner Funktion als Moderator. Den freien Journalisten haben seine Kollegen Anton Zirk und Edgar Lopez bei der Recherche unterstützt.

Eine junge Studentin spaltet die Nation: Lina E. attackiert über mehrere Jahre hinweg Neonazis und Mitglieder der rechten Szene. Die Taten sind von langer Hand geplant, brutal und für die Opfer teilweise lebensgefährlich. Staatsfeindliche Linksextremistin oder Heldin im Kampf gegen den Faschismus? Der sechsteilige Podcast "Die Fascho-Jägerin?!" geht dieser und weiteren Fragen auf den Grund. Hochspannung garantiert!In gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen, gilt Lina E. als unscheinbar und schüchtern. Im Verborgenen soll die 1995 geborene Frau Rädelsführerin einer gewalttätigen Gruppe an Linksextremisten sein, die auch vor schwerer Körperverletzung nicht zurückschreckt. Die Studentin wird von der einen Seite zur Terroristin, von der anderen zur Ikone ernannt. Der wohl bisher umfangreichste Podcast zu den Taten von Lina E. beschäftigt sich mit der Radikalisierung der jungen Frau nach ihrem Umzug in den Leipziger Stadtteil Connewitz, eine Hochburg der linken Szene. Wie wurde aus der so ruhig wirkenden, angehenden Sozialpädagogin eine kriminelle Anstifterin zur Gewalt?Fast 100 Tage dauert der Prozess gegen Lina E. und drei Mitangeklagte am Oberlandesgericht Dresden. Ein langer Zeitraum, der auch das zu Verhandlungsbeginn enorme Interesse der Presse langsam abklingen lässt. "Die Fascho-Jägerin?!" beleuchtet bisher wenig berichtete Aspekte des Prozesses und lässt unter anderem auch einen der Verteidiger von Lina E. zu Wort kommen.Ein besonderes Augenmerk legt der Podcast auf die Rolle des Kronzeugen Johannes D. Er sagt - untypisch für die linke Szene in Leipzig - ausführlich gegen Lina E. und die Gruppe um sie aus, zu der auch er selbst gehörte. Seine Kooperation mit den Behörden führt zu Drohungen gegen den ursprünglich aus Bayern stammenden Mann, der sich deswegen im Zeugenschutzprogramm befindet.Lina E. wird am 31. Mai 2023 zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. In Leipzig und weiteren Städten kommt es daraufhin zu Demonstrationen und Ausschreitungen. Es sind Bilder, welche die politische Diskussion in Deutschland weiter aufheizen.Marc Zimmer führt als Host durch den Podcast. Unterstützung erhielt der freie Journalist bei der Recherche zum Fall von seinen Kollegen Anton Zirk und Edgar Lopez. Alle drei Autoren leben und arbeiten in Leipzig und haben sich schon in der Vergangenheit intensiv mit dem Thema politischer Extremismus befasst. Familienmitglieder, Freunde und ehemalige Mitstreiter von Lina E. aus der linksautonomen Szene schildern dem Podcast-Trio ihre Sicht der Geschehnisse. Edgar Lopez war zudem live fast täglich beim Prozess gegen die Studentin dabei und gibt spannende Einblicke in das Verfahren.Zu hören gibt es die insgesamt sechs Folgen des Podcast «Die Fascho-Jägerin?!» in der ARD-Audiothek und auf wdr.de, sowie bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und Google Podcasts.