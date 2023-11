Joko & Klaas-Overkill?

Quotenmeter.FM

In diesen Wochen sind gleich vier Shows mit Joachim Winterscheidt und/oder Klaas Heufer-Umlauf auf Sendung.

Der Fernsehsender ProSieben strahlt in diesen Wochen «Das Duell um die Welt – Team Klaas vs. Team Joko», «Wer stiehlt mir die Show?», «Joko & Klaas gegen ProSieben» und «Late Night Berlin» aus. Obwohl die vier Shows völlig unterschiedlich sind, häuften sich zuletzt die prominenten Gäste und die Anzahl verfügbaren Stunden stieg stark an.Seit vier Jahren duellieren sich Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam mit dem Fernsehsender ProSieben, der Prominente in den Wettkampf schickt. Auch hier zeigt sich, dass sich mit den Elevator Boys, den Wolter-Zwillingen und Bill & Tom Kaulitz die Gäste häufen. Das haben die Macher von Florida TV schon besser gelöst, meint Fabian Riedner.Veit Luca-Roth findet die ProSieben-Show «Schatzsuche» gut, die mit der erspielten Sendezeit von «Joko & Klaas Live» gestaltet wurde. Mit Hilfe eines Versicherungsunternehmens werden sieben Tage lang Rätsel um 20.15 Uhr veröffentlicht, die zu einem Geldkoffer mit einer Million Euro führen sollen. Damit haben ProSieben und die Macher der Joko & Klaas-Produktionsfirma Florida TV ein spannendes Event geschaffen. Doch steckt dahinter wirklich die Idee der beiden ProSieben-Entertainer oder doch der Sponsor?