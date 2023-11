«Coyote vs. Acme» landet im Giftschrank

Kino-News

Warner Bros. Pictures verbannt einen weiteren Spielfilm.

Im vergangenen Jahr hat Warner Bros. Pictures die Projekte «Batgirl» und «Scoob! Holiday Haunt» auf den Index gesetzt und damit hohe Steuerabschreibungen erzielt. Die meisten Experten waren entsetzt, dass Warner Bros. die Spielfilme nicht anderweitig realisieren wollte. Nun hat es einen Spielfilm mit John Cena in der Hauptrolle erwischt.Der Live-Action-Animationsspielfilm, der in der Welt von Bugs Bunny spielt, wird nicht veröffentlicht. Der Spielfilm mit einem Budget von 30 Millionen US-Dollar wurde noch vom ehemaligen Chef Jason Kilar genehmigt und sollte eigentlich bei HBO Max erscheinen. Nach Informationen von „Variety“ soll der Spielfilm nicht in die neue kreative Richtung des Unternehmens passen. Die Entscheidung fiel, nachdem Bill Damaschke die Warner Animation Group übernommen hatte.«Coyote vs. Acme» wurde von Dave Green inszeniert und von DC Studios Co-Chef James Gunn produziert, der auch an der von der Looney Tunes-Figur inspirierten Geschichte arbeitete. Das Projekt wurde für 2020 angekündigt und auf den 21. Juli 2023 datiert, bevor es komplett aus dem Kalender gestrichen und durch Greta Gerwigs potenziellen Blockbuster «Barbie» ersetzt wurde."Mit dem Relaunch von Warner Bros. Pictures Animation im Juni hat das Studio seine globale Strategie geändert, um sich auf Kinoveröffentlichungen zu konzentrieren", sagte ein Sprecher der Warner Bros. Motion Picture Group in einer Erklärung. "Im Rahmen dieser Neuausrichtung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, «Coyote vs. Acme» nicht weiter zu verfolgen. Wir haben großen Respekt vor den Filmemachern, den Schauspielern und der Crew und sind dankbar für ihren Beitrag zu dem Film".