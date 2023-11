HBO startet Doku über Amy Carlson

US-Fernsehen

Die dreiteilige Dokumentarserie berichtet über das Leben und den Tod von Amy Carlson, auch bekannt als "Mother God".

Die dreiteilige HBO-Original-Doku-Serieunter der Regie von Hannah Olson («Baby God» und «The Last Cruise») hat am Montag, 13. November, um 21:00 Uhr auf HBO Premiere und wird auf Max als Stream zur Verfügung stehen, gefolgt von den Episoden zwei und drei, die an den folgenden Montagen zur gleichen Zeit ausgestrahlt werden.Die Doku-Reihe beschreibt das Leben und den Tod von Amy Carlson, auch bekannt als "Mother God", einer selbsternannten spirituellen Retterin, die über ihre Online-Manifeste und Live-Streaming-Sitzungen eine Flucht aus der "3D"-Welt versprach. Ihre eifrigsten Anhänger zogen bei Amy ein und kümmerten sich um "Mutter Gott", deren Gesundheitszustand sich allmählich verschlechterte. Amys Anhänger schlossen sich ihr an und glaubten, dass ihr körperliches Ableben das Ergebnis ihrer Annahme des Weltschmerzes war und dass ihr Verfall schließlich zu ihrer Evakuierung durch ein UFO und zur Erlösung der Menschheit führen würde. Die Serie wird aus der Sicht von Amys Anhängern erzählt, sowohl von ehemaligen als auch von noch praktizierenden Anhängern, und ist fast vollständig aus Archivmaterial der Sekte zusammengestellt.Sie zeigt den frühen Boom der Internet-Proselytisierung und die Gefahren eines verschwörungsorientierten Glaubens. "Mutter Gott" wurde 1975 als Amy Carlson in Kansas geboren. Zunehmend unzufrieden mit ihrem finanziell unhaltbaren und anstrengenden Leben als junge Mutter von drei Kindern, die als Managerin bei McDonald's arbeitete, wandte sie sich dem Internet zu und fand Hoffnung in der riesigen Echokammer von New-Age-Spiritualität, Verschwörungstheorien und übernatürlichen Ideologien. Schließlich gründete sie Love Has Won als Anlaufstelle für die Enttäuschten. Nachdem sie ihre Familie abrupt verlassen hatte, erklärte Amy sich selbst für fähig, den Schmerz der Menschheit auf sich zu nehmen, und gab als "Mutter Gott" täglich spirituelle Online-Sitzungen gegen Geld, während ihre Kommune sich durch den Verkauf von Produkten finanzierte, insbesondere durch die Verwendung von kolloidalem Silber als Heilelixier. Obwohl sie sich zum Glauben an die universelle Liebe bekannte, hatte die Sekte auch eine dunkle, verschwörungsbeladene Seite. Geblendet von ihren Überzeugungen, angeheizt durch Alkohol und Drogen und mit einem Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Medizin, wurde Amy in einer Realität gefangen, die sie selbst geschaffen hatte, und erlag schließlich einem Tod, den ihre Anhänger als ihren Aufstieg in das nächste Reich verstanden.Auch nach ihrem Tod hielten ihre Anhänger ihr die Treue, bis ihr mumifizierter Körper Wochen nach ihrem Tod von den Behörden im Gemeinschaftshaus entdeckt wurde. Die Dokumentation zeigt anhand von Zeugnissen aus erster Hand und intimen Filmaufnahmen, wie der gefährliche Strudel des Internets zu einer Plattform für Götzendienst werden kann, während er gleichzeitig den Schwachen Versprechen von Wahrheit, Heilung und Bedeutung bietet.