ZDF setzt «Andere Eltern» mit Impro-Film fort

Unter dem Arbeitstitelproduziert das ZDF aktuell eine Fortsetzung der Comedy-Serie, die 2019 und 2020 zwei Staffeln lang beim damaligen Sender TNT Comedy (heute Warner TV Comedy) ausgestrahlt wurden und im August 2021 bei ZDFneo ihre Free-TV-Premiere feierte. Beim neuen Projekt handelt es sich aber nicht um eine neue Staffel, sondern um eine Impro-Komödie. Die Dreharbeiten finden in Köln noch bis Januar 2024 statt.Unter der Regie von Lutz Heineking jr., der gemeinsam mit Marco Gilles auch als Produzent tätig ist, stehen Johanna Gastdorf, Jasin Challah, Nadja Becker, Sebastian Schwarz, Henny Reents, Daniel Zillmann, Serkan Kaya, Rebecca Lina, Maike Jüttendonk und als Schulleiterin Veronica Ferres vor der Kamera. Die Drehbuch-Vorlagen wurden von Headautor Ben Braeunlich und dem Team bestehend aus Sebastian Züger, Laura Solbach und Archana Arumainayagam verfasst. Die Produktion übernimmt die Kölner Produktionsfirma eitelsonnenschein.Zum Inhalt: Das deutsche Bildungssystem ist gescheitert - davon ist eine Gruppe Kölner Eltern überzeugt, die auf der Suche nach einer Grundschule für ihren Nachwuchs nicht fündig wird: Mal ist der Ausländeranteil zu hoch, mal zu niedrig, manche Schulen haben einen selbstbestimmten Lernansatz, andere sind zu streng, zu bunt, zu hässlich oder die Schulkantine ist nicht ökozertifiziert. Da scheint es nur eine Lösung zu geben: Selber machen. Die „Freie Schule Nippes“ bietet dafür den perfekten Rahmen – kurz vor dem finanziellen Kollaps, ein unterbesetztes und überarbeitetes Kollegium und eine Schulleiterin, die mit Begeisterung jede Kontrolle abgibt. Hier können Eltern autark und eigeninitiativ mitgestalten und sogar selbst unterrichten. So kommen sie als Aushilfslehrer in die Schule, denn so schwer kann das Unterrichten ja nicht sein – es ist ja nur Grundschule.