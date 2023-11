PBS schnappt sich Weihnachtssingen

US-Fernsehen

Mitte Dezember wird man die eineinhalbstündige Fernsehshow mit BYUtv ausstrahlen.

mit dem Tony-Award-gekrönten Disney- und Broadway-Star Lea Salonga («Mulan», «Miss Saigon») und dem weltberühmten Leinwand- und Bühnenschauspieler Sir David Suchet («Agatha Christie's Poirot») wird diesen Dezember auf PBS und BYUtv Premiere haben. PBS strahlt die Sendung am 12. Dezember um 20.00 Uhr aus, BYUtv wiederholt die Sendung am Sonntagabend.Das beliebte, alljährlich ausgestrahlte Weihnachtsprogramm, das vom Bostoner Medienproduzenten GBH präsentiert wird, verbindet in seinem 20. Jahr inspirierende Musik - einschließlich einer Anspielung auf Salongas philippinisches Erbe - mit einer hoffnungsvollen Geschichte über Sir Nicholas Winton, einen echten Helden, der während des Zweiten Weltkriegs Hunderten von jüdischen Kindern das Leben rettete. Das Ergebnis ist ein universell bewegendes Programm, das zur Hoffnung einlädt und den Geist des Teilens von Gutem in dieser Weihnachtszeit willkommen heißt."Ich denke gerne, dass Musik, egal in welcher Sprache, jede von Menschen geschaffene Barriere überwindet", sagte Salonga. "Es gibt ein philippinisches Lied, das ich so gerne singe, in dem es darum geht, inmitten von Chaos und Verwüstung Frieden, Ruhe und Hoffnung zu finden, und es ist eines der schönsten Weihnachtslieder in allen Sprachen. Es fühlt sich wie ein Geschenk an, an einem so unglaublichen Ort gewesen zu sein, mit allen, von den Musikern über die Mitglieder der Crew bis hin zu den kleinen Kindern, die tanzen durften, und die uns auf Schritt und Tritt freundlich begegnet sind."Salonga singt gemeinsam mit dem Tabernacelchor und dem Orchester auf dem Temple Square beliebte Weihnachtslieder, Hymnen und Feiertagsklassiker. Ein Höhepunkt ist ihre kraftvolle Darbietung eines Liedes aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Tagalog, "Payapang Daigdig", in dem es darum geht, inmitten der Zerstörung Frieden und Hoffnung zu finden. Klassische Stücke, wie Felix Mendelssohns triumphales "And Then Shall Your Light Break Forth", ergänzen bekannte Weihnachtslieder wie "The Most Wonderful Time of the Year".