«Fallout» startet im April 2024

Prime Video hat einen Starttermin für die Videospielumsetzung.

Amazon Prime Video gab bekannt, dass die mit Spannung erwartete neue Serieam 12. April 2024 Premiere haben wird. Diese besondere Ankündigung wurde den Fans am 26. Jahrestag des „Fallout Day“ gemacht, einer jährlichen Feier rund um die preisgekrönte und meistverkaufte Videospielserie. Darüber hinaus startete Amazon Studios die offiziellen sozialen Kanäle der Serie, um leidenschaftliche Fans auf der ganzen Welt anzusprechen.Die Serie spielt im postapokalyptischen Los Angeles der Zukunft und in der Welt von Fallout und ist eine Originalgeschichte, die auf «Fallout» basiert und Teil des Kanons der Spiele sein wird. Die Serie stammt von Kilter Films und den ausführenden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy, den Machern von Westworld.Zur Besetzung der Serie gehören Ella Purnell («Yellowjackets»), Walton Goggins («The Hateful Eight»), Aaron Moten («Emancipation»), Moisés Arias («The King of Staten Island»), Kyle MacLachlan («Twin Peaks»), Sarita Choudhury («Homeland»), Michael Emerson («Person of Interest»), Leslie Uggams («Deadpool»), Frances Turner («The Boys»), Dave Register («Heightened»), Zach Cherry («Severance»), Johnny Pemberton («Ant-Man»), Rodrigo Luzzi («Dead Ringers»), Annabel O'Hagan («Law & Order: SVU»), und Xelia Mendes-Jones («Das Rad der Zeit»).Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als ausführende Produzenten, Autoren und Co-Showrunner. Jonathan Nolan und Lisa Joy sind über Kilter Films im Rahmen ihres Amazon-Gesamtvertrags ausführende Produzenten. Athena Wickham von Kilter Films ist ebenfalls ausführende Produzentin zusammen mit Todd Howard für Bethesda Game Studios und James Altman für Bethesda Softworks. Amazon und Kilter Films produzieren in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks. Nolan führte bei den ersten drei Episoden der epischen Serie Regie.