0,71 Millionen schauen «75 Jahre Stern»

Quotennews

Zur Primetime ging Dirk Steffens mit einer großen Geo-Story auf Sendung.

Der Fernsehsender RTL startete mitins Programm. Dieses Mal hieß es «Wie wir die Welt gesund essen» und handelte von technischen Entwicklungen der Lebensmittelindustrie, die beispielsweise mit pflanzlichen Burgern den Fleischkonsum reduziert. Die zweistündige Sendung mit Dirk Steffens lockte 1,39 Millionen Menschen an, sodass sich die Kölner Fernsehstation über 5,7 Prozent freuen konnte. Mit 0,54 Millionen jungen Menschen wurden 10,7 Prozent eingefahren.0,87 Millionen Menschen ließen sich von Pinar Atalay über die neusten Informationen zum Israel-Palästina-Konflikt informieren, die 20-minütige Sendung verbuchte 4,6 Prozent Marktanteil. Die Sendung aus Berlin erreichte 0,24 Millionen Umworbene, die für 6,4 Prozent Marktanteil standen. Dasfeierte 75 Jahre Stern und Steffen Hallaschka blickte in dieser Sonderausgabe auf das Heft zurück. 0,71 Millionen Menschen sahen das 90-minütige Special, das auf 5,2 Prozent Marktanteil kam. Die Sendung aus Köln sicherte sich nur 5,5 Prozent Marktanteil, unter den Zuschauern waren 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige.Dasbrachte 0,52 Millionen Menschen auf den neusten Stand, das Format aus Köln zog 6,4 Prozent der Zuschauer an. Mit 0,12 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 6,6 Prozent Marktanteil ein. Imbeschäftigten sich Clara Pfeffer und Maik Meuser mit dem Thema Glas. 0,46 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil wurde mit 6,7 Prozent beziffert. Bei den jungen Menschen erreichte man 0,16 Prozent, das sorgte für 10,3 Prozent Marktanteil.