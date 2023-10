«Calvin am Goldstrand» feiert Premiere im Free-TV

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben strahlt die ersten drei Folgen Mitte November aus.

Die ProSiebenSat.1-Produktionsfirma Cheerio Entertainment hat die sechsteilige Reality-Dokufür den Streamingdienst Joyn produziert. Nach der Premiere ist die Sendung nun in zwei Teilen auf ProSieben zu sehen. Der erste Teil wird im Anschluss an das Finale von «The Voice Rap» um 23.30 Uhr ausgestrahlt. Die Folgen sind für den 9. und 16. November 2023 geplant.Für seine erste eigene Produktion hat er sich ein großes Ziel gesetzt: In der Sommersaison 2023 will er das Geschäft mit den Partytickets am bulgarischen Sonnenstrand ordentlich ankurbeln. Unterstützt wird er dabei von drei professionellen Promotern, die ihrem neuen Teamleiter bei Bedarf unter die Arme greifen.Schnell wird Calvin klar, dass der blaue Himmel und das Rauschen des Meeres nicht darüber hinwegtäuschen können, dass der Verkauf von Eintrittskarten ein hart umkämpftes Geschäft ist und dass es am Goldstrand viel Ablenkung und Verlockung gibt. Diesen kann Calvin nicht immer widerstehen, was nicht selten zu Auseinandersetzungen und viel Drama führt.