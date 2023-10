Der Serien-Samstag ist Geschichte

TV-News

Künftig wiederholt Sat.1 am Samstag wieder Eigenproduktionen.

«Magnum» und «Baywatch» ► konnten die Zuschauer in den vergangenen Wochen im Samstag-Tagesprogramm von Sat.1 sehen. Doch damit ist ab sofort Schluss. Ab Samstag, 21. Oktober 2023, wiederholt der Fernsehsender wieder eigenproduzierte Sendungen. Zwischen 05.25 und 11.20 Uhr können sich die Zuschauer weiterhin auffreuen.Zwischen 11.20 und 15.05 Uhr sind alte Geschichten der ehemals täglichen Seriegeplant. Der Unterföhringer Sender startet mit der Folge, die von der 35-jährigen Marie erzählt, die Opfer von Stalking wird. Ein harmloser Kuss mit Dennis Weber (40) zerstört ihr Leben. Er ist in sie verliebt. Kein Tag vergeht, ohne dass er sie verfolgt oder beobachtet. Immer schlimmer werden neben Telefonterror und Drohungen auch die Übergriffe auf sie. Inzwischen geht es nicht mehr nur um ihr Leben, denn sie erwartet von ihrem Traummann Mike Dahlmann (36) ein Kind.Fast fünf Stunden lang erwartet die Zuschauer nun. Das Format, das bereits im Rahmen von «Volles Haus! Sat.1 Live» lief, konnte quotentechnisch nie wirklich überzeugen. Warum es immer wieder so viel Programmplatz bekommt, ist rätselhaft. Um 16.58 Uhr unterbrichtdas Programm für zwei Minuten, die Nachrichten beginnen um 19.55 Uhr.