Von der Staatsanwaltschaft in den Ring: «Sommerhaus»-Streit wird ausgeboxt

Bei «Fame Fighting» der Bild-Zeitung stehen sich Gigi Birofio und Walentina Doroninas Partner Can Kaplan gegenüber, die in Bocholt schon handgreiflich wurden.

Wie weit darf Reality-TV gehen? Diese Frage ploppt von Zeit zu Zeit im deutschen Fernsehen auf, angefangen bei der Mutter aller Reality-Show «Big Brother» noch zu RTLZWEI-Zeiten und zuletzt beim abgesägten «Promis unter Palmen» von Sat.1 . Aktuell dominiert die RTL-Sendung «Das Sommerhaus der Stars» die Schlagzeilen, nachdem der Teilnehmer Gigi Birofio handgreiflich geworden war und Can Kaplan mit der Hand ins Gesicht geschlagen habe und dabei auch dessen Partnerin Walentina Doronina getroffen hatte. Birofio und dessen Partnerin mussten daraufhin die Show verlassen, auch Kaplan und Doronina mussten gehen, um die angespannte Lage im Haus zu deeskalieren, wie die Kölner TV-Station in der Sendung mitteilte. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Münster in diesem Fall.Möglicherweise einigen sich die Streitparteien aber auch außergerichtlich – und erneut mit Fäusten. Am 4. November veranstaltet die ‚Bild‘-Zeitung das Box-Event, das via Bild Plus und Bild-Fight-Pass (5 Euro) übertragen wird. Bei dem ausverkauften Event im Maritim Hotel in Bonn steigen Gigi Birofio und Can Kaplan in den Boxring. Im Vorfeld hauten sich die beiden verbal auf die Mütze.Neben dem groß inszenierten Hauptkampf steht noch ein weiterer aktueller «Sommerhaus»-Teilnehmer am 4. November im Box-Ring: Aleks Petrovic. Sein Gegner ist Diogo Sangre, der wie Petrovic seine Reality-Karriere beim RTL-Format «Temptation Island» begann. Außerdem kämpfen Julia Römmelt gegen Alexa Breit, Mike Heiter gegen Eric Sindermann, Sebastian Pannek gegen Andrej Mangold, Jakub Merlan-Jarecki gegen Patrick Fabian und Romina Mina gegen Vanessa Kovtun.Organisiert wird das Event ebenfalls von einem «Temptation Island»-Teilnehmer. Eugen Lopez trat sowohl 2020 als auch 2021 als Verführer in dem Format auf und nahm später auch an «Are You The One?» teil. Zu ‚Bild‘ sagte er nun: „Die Reality-TV-Szene ist aktuell außer Kontrolle, die Leute drehen total am Rad.“ Ihm sei es wichtig, „dass wir Echtheit in die Promi-Szene bekommen. Alle schieben immer Welle, faken Streit. Das ist jetzt vorbei! Bei «Fame Fighting» musst du zu dem stehen, was du sagst. Das fehlt den Fans aktuell noch. Die Fans können die beste Qualität einer Box-Veranstaltung genießen. Wir werden auch eine fette Halbzeitshow haben.“