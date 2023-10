«You Were My First Boyfriend» kommt

US-Fernsehen

Der Film hatte seine Weltpremiere auf dem SXSW Film Festival 2023 und läuft nun bei HBO.

Der HBO-Original-Dokumentarfilm, bei dem Cecilia Aldarondo («Memories of a Penitent Heart») Regie führte und produzierte und bei dem Sarah Enid Hagey als Co-Regisseurin fungierte, wird am Mittwoch, 8. November, um 21:00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar. Der Film hatte seine Weltpremiere auf dem SXSW Film Festival 2023.Was wäre, wenn man seine Jugendzeit neu schreiben könnte? In diesem von innen nach außen gekehrten Film über ein Highschool-Treffen begibt sich die Filmemacherin Aldarondo auf eine fantastische Suche nach ihrer gequälten Teenagerzeit. Sie lässt einige ihrer prägendsten - und bisweilen peinlichen - Kindheitserlebnisse noch einmal Revue passieren, spürt alte Schwärmereien auf und reinszeniert viszerale Erinnerungen an jugendliche Demütigungen und Begehrlichkeiten, wobei sie bisweilen in die Rolle ihres jüngeren Ichs schlüpft und Teenager die Kinder in ihrem Leben spielen lässt, die sie noch immer verfolgen.«You Were My First Boyfriend» oszilliert zwischen Gegenwart und Vergangenheit, Humor und Herzschmerz und ist ein hybrider Dokumentarfilm, der die Macht der Adoleszenz und die Art und Weise, wie sich die Zeit auf die Erinnerungen auswirkt, ernst nimmt und erforscht, was es bedeutet, erwachsen zu werden und Frieden mit dem Drama unserer Teenager-Traumata zu schließen. Der Dokumentarfilm ist eine Ode an ikonische Teenager-Fernsehserien, Filme und die Musik, die den Soundtrack zu unserer kollektiven Angst lieferte (mit einem Augenzwinkern zu Tori Amos). Er enthält immersive Nachstellungen, die Momente pubertärer Sehnsucht hervorheben und die Fähigkeit schaffen, ein ungelöstes und manchmal schmerzhaftes vergangenes Ereignis erneut zu erleben. Anstatt in ihren Erinnerungen gefangen zu sein, findet Aldarondo durch diese Erfahrung einen Weg zur Selbstakzeptanz, der letztlich ermutigend und kathartisch ist.Regie, Buch und Produktion: Cecilia Aldarondo; Co-Regie, Buch und Schnitt: Sarah Enid Hagey; Produktion: Ines Hofmann Kanna; Schnitt: Shannon Kennedy. Für HBO: Ausführende Produzenten, Nancy Abraham, Lisa Heller und Sara Rodriguez; koordinierende Produzentin, Anna Klein.