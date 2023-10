«Coach Prime» geht weiter

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der sechsteiligen Doku-Serie läuft am 7. Dezember.

Prime Video hat heute einen Teaser-Trailer für die kommende zweite Staffel der erfolgreichen Doku-Serieveröffentlicht, die am 7. Dezember mit den ersten beiden Episoden exklusiv auf Prime Video zu sehen sein wird. «Coach Prime» ist eine sechsteilige Doku-Serie, die die Fans in der Saison 2023 in die Umkleidekabine und auf das Spielfeld des Football-Programms der University of Colorado Boulder (CU Boulder) von Deion "Coach Prime" Sanders führt.In diesem Jahr haben Coach Prime und die Buffs die College-Football-Landschaft ein weiteres Mal aufgemischt und die CU Boulder in den Mittelpunkt der Sportwelt gestellt. Die zweite Staffel wird die erste vollständige Saison von Sanders an der CU Boulder dokumentieren, in der er sich auf den Weg des Erfolgs macht und das Programm in kurzer Zeit umgestalten will. Die Söhne Shilo und Shedeur Sanders begleiten ihren Vater in Colorado zusammen mit ihrem ehemaligen Teamkollegen Travis Hunter von der Jackson State University in einer neuen Staffel mit noch nie gesehenem Material, das den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der aufregendsten Geschichte des College-Sports in diesem Jahr bietet.«Coach Prime» wird von Constance Schwartz-Morini, Michael Strahan, Fred-Anthony Smith und Jamie Elias von SMAC Entertainment produziert. Micah Brown fungiert als Showrunner. «Coach Prime» wird von SMAC Productions, einer Abteilung von SMAC Entertainment, für Prime Video Sports produziert.