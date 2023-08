VOX-Samstag in Hand der «Tierbabys»

Quotennews

Die Primetime kann nur auf Platz zwei glänzen.

VOX hat gerade am Wochenende gerade kein leichtes Spiel. Gestern sollte sich wieder ein Tag ereignen, in welchem die Primetime mit 0,60 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,8 Prozent recht unauffällig von Statten ging.holte zudem 0,16 Millionen Umworbene, hier lag der Marktanteil bei gleichermaßen unbefriedigten 3,8 Prozent. Also brauchte es eines der Tier-Formate, um den VOX-Tag noch erfolgreich zu gestalten.Es solltesein, dass mit 0,66 Millionen Zuschauern ab drei Jahren den Tag dominierte, der Marktanteil glänzte der 3,8 Prozent. Die klassische Zielgruppe sollte identisch gut mit 6,4 Prozent und 0,19 Millionen Umworbenen ablaufen.im Vorlauf lief ebenfalls gut, 0,53 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,1 Prozent. Die Zielgruppe lieferte hier mit 0,13 Millionen ab, damit ergab sich ein Marktanteil von 6,4 Prozent.