«Duell um die Welt» geht wieder los

TV-News

Die elfte Staffel ist abgedreht. Los geht es noch Anfang Oktober.

Der Fernsehsender ProSieben hat neue Abenteuer vonangekündigt. Der Start der elften Staffel ist für Samstag, den 7. Oktober 2023 geplant. Um 20.15 Uhr wird es wieder eine Live-Sendung geben. Welche Prominenten in dieser Runde antreten werden, gab ProSieben nicht bekannt.Stattdessen informierte der Sender über das Konzept: „Bei «Das Duell um die Welt» gewinnen die Prominenten durch Bestehen ihrer Herausforderungen Länderpunkte für Team Joko oder Team Klaas. In Studiospielen treten Joko & Klaas gegeneinander an, um zusätzliche Punkte zu erspielen. Wer die meisten Punkte für sich gewinnen kann, wird zum Weltmeister gekürt. Klaas Heufer-Umlauf geht als amtierender Weltmeister in die neue Staffel. Moderatorin Jeannine Michaelsen führt durch die Duell-Abende.“Die Florida Entertainment GmbH wird die neuen Folgen produzieren. Die letzte neue Folge wurde am 18. März 2023 ausgestrahlt und erreichte 1,09 Millionen Zuschauer. Bei den Werberelevanten wurden starke 15,5 Prozent erzielt. Allerdings zeigte ProSieben seitdem sechs Wiederholungen um 20.15 Uhr. Darunter war auch eine neun Jahre alte Folge, die mit 0,37 Millionen Zuschauern deutlich abgestraft wurde.