Starke Free-TV-Premiere für «Rückkehr nach Hogwarts»

Schon 2022 konnten sich Sky-Kunden über die «Rückkehr nach Hogwarts» freuen. Nun lieferte auch Sat.1 den zauberhaften Rückblick.

Im November 2001 erblickten die Kinozuschauer erstmals Daniel Radcliffe, Rubert Grint und Emma Watson als Harry Potter, Ron Weasly und Hermine Granger auf der großen Leinwand. Zum 20. Jubiläum sendete HBO Max international erstmals das Spezial unter dem Originaltitel «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts». Kurze Zeit später durften sich Sky-Kunden über das Spektakel freuen und rund eineinhalb Jahre später läuft das Ganze bei Sat.1Der Bällchensender schaffte es, die Free-TV-Premiere mit guten 1,32 Millionen Zuschauern in der Samstagsprimetime zu platzieren, es kam ein überzeugender Marktanteil von 6,1 Prozent zusammen. Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich 0,55 Millionen definieren, die klassische Zielgruppe kam damit auf einen Marktanteil von 13,0 Prozent am entsprechenden Markt. Der Potter-Abend ging im Anschluss weiter.spielte ab 22:30 Uhr nochmal gute 1,20 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil kam so auf 7,4 Prozent. Das mehrteilige und bereits öfter gezeigte «Spezial» kam bei der Zielgruppe noch bei 0,46 Millionen Umworbenen an, sodass sich hier der Marktanteil am entsprechenden Markt bei 13,4 Prozent einpendelte.