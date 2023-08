Die «Leichtathletik-WM» glänzt weiter

Quotennews

Auch Tag sechs der «Leichtathletik-WM» gefällt im ZDF. Am Donnerstag ließ die Übertragung im Ersten etwas nach.

Rosigen Zeiten für sportliche Fans im öffentlich-rechtlichen Sendespektrum. Seit vergangenem Samstag schicken das Erste und Zweite täglich in den Abendstunden Übertragungen deraus Budapest über den Äther. Mit großem Erfolg muss an dieser Stelle hinzugefügt werden. Am Dienstag verfolgten grandiose 4,30 Millionen Zuschauer das Geschehen zur Primetime, stolze 18,8 Prozent am Markt konnte sich das Erste so auf die Fahnen schreiben. Gestern sollten im ZDF weiter überzeugende 3,85 Millionen Zuschauer folgen, der Marktanteil lag im vergleichbaren Bereich bei 18,2 Prozent.Zwischen 19:25 Uhr und 22:00 Uhr zeigte das ZDF so den Sieg von Markus Rooth (NOR) im 1. Lauf über 400 Meter im Zehnkampf der Männer, Lauf zwei ging an Pierce Lepage (CAN) und der dritte Lauf über diese Distanz ging an Ayden Owens-Delerme (PRI). Aus deutscher Sicht erreichte Manuel Eitel im 2. Lauf den dritten Platz, in dritten Lauf kam Leo Neugebauer auf Platz sechs. Weiter ging es mit dem Finale der Frauen über 200 Meter. Die Jamaikanerin Shericka Jackson sollte in 21.41s den Sieg vor den US-Amerikanerinnen Gabrielle Thomas und Sha-Carri Richardson feiern. Über die identische Distanz ging das Finale der Männer an den US-Amerikaner Noah Lyles, der vor Landsmann Erriyon Knighton und Letslie Tebogo aus Botswana.Jüngere Zuschauer konnte das sportliche Programm 0,79 Millionen anziehen, hier lag der Marktanteil gleichermaßen bei guten 19,9 Prozent. Im Anschluss sollte das «heute journal» mit stabilen 2,84 Millionen Zuschauern überzeugen, der Marktanteil konnte so bei 13,9 Prozent gehalten werden. Die jüngeren Zuschauer reduzierten/steigerten sich auf 0,54 Millionen, hier waren 12,0 Prozent drin.