MGM+ teilt «Billy the Kid»

US-Fernsehen

Die ersten vier Folgen werden bereits im Oktober und November zu sehen sein.

Das epische, romantische Abenteuer, das vom Leben des berüchtigtsten Gesetzlosen Amerikas inspiriert wurde, geht in der zweiten Staffel weiter, in der Billy und seine Verbündeten gegen seinen ältesten Freund Jesse Evans und die korrupten Mächte des Santa-Fe-Rings antreten. Als Schüsse fallen, bricht der Konflikt in den blutigen Lincoln County War aus. Inmitten der Kämpfe kämpft Billy darum, seine Seele zu bewahren - und die Liebe seines Lebens zu finden.MGM+ bringt den ersten Teil der neuen Staffel bereits im Oktober. Die ersten vier Folgen vom 15. Oktober bis zum 5. November 2023, der zweite Part ist für das kommende Jahr vorgesehen. Produziert wird die Serie unter anderem von Michael Hirst, der sich auf historische Stoffe spezialisiert hat. «Die Tudors», «Vikings» und «Elizabeth: The Golden Age» stammt von ihm.Schöpfer, Autor und ausführender Produzent Michael Hirst kehrt für die zweite Staffel zusammen mit den ausführenden Produzenten Donald De Line (De Line Pictures), Darryl Frank und Justin Falvey (Amblin Television) zurück. Die Serie wird von MGM+ Studios und Amazon Studios produziert: Pan-English Scripted TV, in Zusammenarbeit mit Amblin Television und De Line Pictures. «Billy the Kid» wird international von Amazon MGM Studios Distribution vertrieben. In den Hauptrollen: Tom Blyth («The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes») als William H. Bonney und Daniel Webber («Escape from Pretoria») als Jesse Evans.