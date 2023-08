«Achtung Abzocke!» zockt Zuschauer ab

Quotennews

Nachdem Kabel Eins in den vergangenen Wochen zahlreiche Erstausstrahlungen im Programm hatte, wurden die Zuschauer mit einer alten Folge abgespeist.

Gleich zehn neue Ausgaben hat Kabel Eins vonin diesem Sommer ausgestrahlt. Die Sendungen mit Peter Giesel hat seit Juni 2023 wieder toll funktioniert, die Quoten haben überzeugt. Doch nun zockte die Unterföhringer Fernsehstation seine Zuschauer selbst ab und strahlte eine Wiederholung aus – ohne Kennzeichnung!Die alte Geschichte drehte sich um Touristin-Attraktionen auf Zypern und Mallorca. Die Wiederholung sicherte sich zwischen 20.15 und 22.15 Uhr 0,65 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von 3,0 Prozent. Bei den Umworbenen standen dieses Mal 0,19 Millionen auf dem Papier, sodass die Produktion auf 4,4 Prozent Marktanteil kam.In einer neuen Ausgabe vonberichtete man unter anderem die Top fünf der spanischen Spezialitäten. 0,47 Millionen Menschen sahen, was ein „Verstopfter Esel“ ist und schauten, was es für aromatisches Gemüse an der Küste gibt. Mike Süsser verbuchte dabei 3,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,15 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde mit 4,9 Prozent beziffert.Mithatte Kabel Eins bis 01.10 Uhr noch 0,15 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit zwei Prozent bemessen. In dieser Folge sollten Maus Ukulele-Lehrer Patrick und seine Nina getraut werden. Doch in diesem Moment war das Dach auf Konny Island undicht. 0,05 Millionen junge Menschen konnten sehen, ob Konny rechtzeitig fertig wurde. Schlechte 2,9 Prozent Marktanteil wurden ermittelt.