Kein Comeback für «Die ultimative Chart Show»

Quotennews

Die zweite Primetime-Platzierung der «ultimativen Chart Show» nahm sich «Die erfolgreichsten Comebacks» zum Thema. Die Show selbst feiert dabei kein erfolgreiches Comeback.

Genug der Wortspiele um die Situation, dass die neue Episode des RTL-Schlagerssichdrehte. Es ist schlichtweg verlockend, denn die Show könnte ein Comeback mehr als vertragen. Im aktuellen Kalenderjahr lief eine «Ultimative Chart Show» in der RTL-Primetime, im Juni verfolgten das Ganze 0,89 Millionen Zuschauer und damit müde 4,6 Prozent am Markt. Gut, wird man sagen, das lässt sich erklären. Damals war das auch eine Wiederholung, erstmals im Juli 2021 gezeigt – ein klassischer Sommerloch-Füller also. Doch nicht gestern – gestern gab es komplett frischen TV-Stoff im RTL-Angebot.Doch eben auch nur im Titel. Ansonsten blieb alles beim Alten, Oliver Geissen präsentierte und moderierte, Namen wie Ilka Bessin, Thomas Anders, Sasha oder Rhomas Anders gaben sich die Ehre und keine Sorge, mit Angelo Kelly war auch die Vertretung der Kelly-Family dabei. Dies soll keinerlei Häme sein an dieser Stelle, doch braucht ein Comeback schlicht einen gewissen Aufhänger, einen Clou. So gab es viel neuen Wein in alten Schläuchen – was dann auch lediglich 1,12 Millionen RTL-Zuschauer zum Einschalten bewegte. Der Marktanteil von 6,0 Prozent geht in Ordnung, doch so wirklich überzeugen will die Show dann doch auch nicht mehr.Die Zielgruppe ist mit 7,0 Prozent ebenfalls gut vertreten, hier ist das Bild mit 0,27 Millionen Umworbenen akzeptabel. Doch auch mit dem «Erfolgreichsten Comebacks aller Zeiten» bleibt «Die ultimative Chart Show» irgendwie eingemottet, die 2-Millionen-Marke knackte RTL zuletzt im Dezember 2020, ein zweistelliger Marktanteil zeigte sich zuletzt 2017. Zeit, für ein richtiges Comeback?