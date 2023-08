«Wolf Like Me» geht im Oktober weiter

US-Fernsehen

Peacock wird dieses Mal wieder alle Folgen auf einmal online stellen.

„Als die erste Staffel von «Wolf Like Me» zu Ende ging, gab es unzählige Richtungen, in die sich die Geschichte und die Figuren entwickeln konnten. Ich erkannte, dass eine Fortsetzung für mich genauso gewagt sein musste wie für meine Figuren. Marys und Garys Universum weitet sich aus und ist voll von neuen Charakteren, Interaktionen und Bedrohungen“, erklärte Serienschöpfer Abe Forsythe.Der Streamingdienst Peacock hat nun insgesamt sieben neue Geschichten angekündigt. Diese werden am 19. Oktober ausgestrahlt. Hinter dem Projekt steckt vor allem Forsythe, der die Drehbücher schrieb, die Serie produziert und als Regisseur fungiert. Zu den Produzenten gehören : Jodi Matterson, Bruna Papandrea und Steve Hutensky. Hergestellt wurde die Serie von Made Up Stories und Fifth Season in Australien.In der zweiten Staffel von Wolf Like Me stürzen sich Mary (Isla Fisher) und Gary (Josh Gad) in die nächste Phase ihrer Beziehung und stellen sich ihrer bisher größten Herausforderung: der Schwangerschaft. So sehr sie sich auch um eine "normale" Schwangerschaft bemühen, es scheint unmöglich, da so viele Fragen auf sie zukommen. Wird ihr Kind ein Baby oder ein Wolfswelpe sein? Wie lange können sie die Dinge vor dem Rest ihrer Familie geheim halten? Und wird das, was im Outback passiert ist, sie wieder heimsuchen? Doch als Marys ehemaliger Professor Anton (Edgar Ramirez) plötzlich wieder in ihrem Leben auftaucht, kommen neue Geheimnisse aus Marys Vergangenheit ans Licht und Mary und Gary müssen sich fragen, ob sie überhaupt füreinander bestimmt sind.