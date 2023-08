«Lass dich überwachen!» kehrt zurück

TV-News

Mit dem «ZDF Magazin Royale» ist das Format nun auch im ZDF zu sehen. Bislang war die Sendung bei ZDFneo zu Hause.

Aufgrund von Corona musste das «Neo Magazin Royale»-Spin-Offpausieren. Schließlich war es allen Beteiligten zu heikel, dass man eine Sendung während Pandemie produziert, die womöglich noch dem aktuellen Geschehen zum Opfer fallen würde. Am Mittwoch, den 20. September 2023, ist die erste neue Sendung um 20.15 Uhr zu sehen."Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles – und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen", droht Moderator Jan Böhmermann, dessen Teil beispielsweise schon mal eine Tier-Castingshow fakte.Viele Prominente werden bei den Aktionen mitmachen und zu Gast im Studio sein. In der ZDF-Show lassen Jan Böhmermann und sein Team ahnungslose Studiozuschauer, die eigentlich zur Aufzeichnung des «ZDF Magazin Royale» wollten, zu Stars der Sendung werden. Sei es ein Instagram-Account, ein gelöschter TikTok-Clip, ein anonymer Blogeintrag oder eine längst vergessene Internet-Jugendsünde: Die «Lass dich überwachen!»-Redaktion findet alles im Netz. Allen teilnehmenden Zuschauern winken tolle Preise.