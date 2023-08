ARD bestellt «Auf der Walz»

TV-News

Derzeit wird in Österreich der Spielfilm über eine ausgebildete Zimmerin gedreht.

Nach der Ausbildung zur Tischlerin steht die sogenannte Walz an. Die ARD hatmit Ronja Rath bestellt, die trotz gutem Job, tollem Haus und glücklicher Beziehung den Kopf frei kriegen muss und durch die Länder zieht. Gedreht wird zwischen 8. August und 6. September in Österreich. Regie führt Sibylle Tafel, das Drehbuch stammt von Michael Kenda.«Auf der Walz» (AT) ist eine Produktion der Constantin Television im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Stefan Kruppa für die ARD Degeto. Produzentin ist Nina Viktoria Philipp, Producerin ist Maria Franziska Schroeder. Die Kamera führt Florian Schilling. Es spielen mit: Sohel Alton Gol, Oliver Stokowski, Silas Breiding, Caroline Frank, Jutta Fastian, Martin Bermoser und Inge Maux.Für Maria Abeler (Ronja Rath), gelernte Tischlerin und studierte Betriebswirtin, scheint die Zukunft geklärt: Die 28-Jährige leitet bereits den Familienbetrieb, den ihr Vater Volker (Oliver Stokowski) bald an seine Tochter übergeben will. Auch Marias Freund Steffen (Silas Breiding) will lieber heute als morgen Nägel mit Köpfen machen - erst ein eigenes Haus, dann Hochzeit, Kinder nicht ausgeschlossen. Eigentlich dachte Maria, das wäre auch ihr Weg. Aber wirklich? In ihrer Schreinerei taucht Cem (Sohel Altan Gol) auf, einer dieser lässigen Wandergesellen, die sich von Baustelle zu Baustelle treiben lassen, kein Gestern und kein Morgen kennen - die absolute Freiheit! Drei Jahre und einen Tag unterwegs! Kein Handy! Keine Verpflichtungen! Aber auch keine Familie, kein Zuhause - kein Steffen. Trotzdem spürt Maria, dass sie es tun muss: auf die Walz gehen! Kurzentschlossen bricht sie mit Cem auf und lernt auf ihrer Wanderschaft nicht nur die Traditionen ihres Handwerks kennen. Sie erfährt ihre eigenen Grenzen, entdeckt aber auch unerwartete Stärken.