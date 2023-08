Jennifer Weist präsentiert «Playdate»

TV-News

Der Fernsehsender RTLZWEI startet eine neue Fetish-Datingshow.

Ab Montag, den 11. September 2023, hat RTLZWEI ein neues Format zu bieten. Jennifer Rostock-Sängerin Jennifer Weist präsentiert vier Mal die Sendung, die um 22.20 Uhr gesendet wird. Schon mit «Naked Attraction» hat die Grünwalder Fernsehstation am Montagabend mit der Liebe gespielt, damals waren die Kandidaten allerdings nackt. Die neue «Playdate»-Show wird im Übrigen nach der «Love Island»-Premiere ausgestrahlt.In der ersten Folge sind Nova, Janna und George auf der Suche nach Singles, die mit ihnen in ihre Fetischwelt eintauchen wollen. Weiter geht es in der zweiten Folge: Die Fetischliebhaber Maximilian, Aida und Patrick zeigen, welche Reize sich hinter Schmerzen, Fußfetisch und spirituellem Neo-Tantra verbergen. Das tun auch Felix, Christian und Theresa in der dritten Folge. Ihre Vorlieben könnten unterschiedlicher nicht sein: Während Felix es erregend findet, Macht auszuüben, findet Theresa Gefallen daran, sich unterzuordnen. Auch Christian trifft auf verschiedene Junggesellen. Auch ein Puppy-Rollenspiel darf nicht fehlen.In der neuen Datingshow treffen jeweils drei Fetischisten in einer Bar auf neugierige Singles, die einen Blick in eine andere Welt werfen möchten. Im Laufe der Dates verraten die Fetischliebhaber nach und nach, worauf sie beim Sex stehen. Am Ende steht die Frage: Wer hat Lust auf ein zweites Date im Playroom und wird eingeladen, mit dem Fetisch-Date eine ganz neue Erfahrung zu machen?