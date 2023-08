Trevor Philipps übernimmt «Sunday Morning»

England

Das neue Flaggschiff-Programm dauert künftig 90 Minuten lang.

Im Vorfeld eines wichtigen Jahres für die Politik in Großbritannien und auf der ganzen Welt hat Sky News bekräftigt, dass die neue Sendung Sunday Morning with Trevor Phillips am Sonntag, den 3. September, starten wird. Der preisgekrönte Moderator Trevor Phillips wird dieses wöchentliche Flaggschiffprogramm moderieren, das die politische Agenda aufstellt, sich mit den wichtigsten Themen befasst und Gäste zu Wort kommen lässt.Die 90-minütige Sendung, die um 8:30 Uhr beginnt, wird alle Seiten der politischen Debatte ansprechen und die Menschen in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, während sie gleichzeitig den größeren Themen und den Entscheidungsträgern, die diese beeinflussen, auf den Grund geht. Neben den großen Interviews mit hochrangigen Politikern wird Trevor auch mit führenden Persönlichkeiten aus Kultur und Institutionen, aus Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft und Technik sowie mit den wichtigsten Protagonisten der interessantesten Geschichten der Woche sprechen.Trevor Phillips, Sky News, sagte: "Es ist ein Privileg, den Platz am Sonntagmorgen von meiner Freundin und Kollegin Sophy Ridge zu übernehmen. Die längere Sendung wird uns die Möglichkeit geben, ein breiteres Spektrum an Stimmen einzubeziehen und über die Geschehnisse zu berichten, aber auch zurückzutreten und zu fragen, ob wir wirklich die ganze Geschichte sehen. Zuschauer, die sich dafür interessieren, wissen, dass es in der echten Politik nicht nur darum geht, was sich die Abgeordneten gegenseitig sagen. Wir werden also mit Menschen weit über Westminster hinaus über Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technologie, Religion und Sport sprechen - alles Themen, die die großen politischen Entscheidungen beeinflussen.“David Rhodes, Executive Chairman, Sky News, sagte: "Trevor Phillips wird in dieser neuen Sendung die nachdenklichsten Gespräche des Sonntags führen. «Sunday Morning» kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn Beth Rigby, Sam Coates, Sophy Ridge und unser gesamtes Team unterstützen eine politische Berichterstattung, die in einer kritischen Wahlperiode ihresgleichen sucht. Die Zuschauer werden Trevors Erfahrung, seinen Intellekt - und seine Herzlichkeit jeden Sonntagmorgen auf Sendung und online zu schätzen wissen.