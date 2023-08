MDR-Komödie entsteht in Österreich

TV-News

«Tiefwassertaucher unterm Dach» wird in Kooperation mit dem ORF gedreht.

Der Mitteldeutsche Rundfunk und der ORF kooperieren erneut: Jetzt drehen sie, der voraussichtlich in einem Jahr ausgestrahlt wird. Für die Produktion zeichnen Gebhardt Productions und WHee Film verantwortlich. Seit Montag dreht Rupert Henning, der auch das Drehbuch geschrieben hat.Die Geschichte des alten Mietshauses in der Wiener Vorstadt, in dem die von Ebm gespielte Annie Breuer mit ihren beiden Kindern lebt, ist so bewegend wie die Schicksale seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Doch so unterschiedlich sie auch sind, eines haben sie gemeinsam: Wenn es darauf ankommt, halten sie zusammen und zeigen, dass Humor auch dunkle Stunden leichter machen kann.Annie Breuer (Martina Ebm), eine alleinerziehende Mutter Mitte 30, lebt mit ihren beiden Kindern Lena (Ariana Stöckle) und Tino (Leopold Pallua) im obersten Stockwerk eines alten Mietshauses in der Wiener Vorstadt. Manchmal zweifelt sie, ob sie die verschiedenen Aufgaben und Hürden des Lebens meistern kann. Es gibt bessere und schlechtere Tage, manchmal liegt ein dunkler Schatten über ihrem Gemüt und der ganzen Welt - so jedenfalls empfindet es Annie. Doch als es fast so aussieht, als könne sie ihre Mutterpflichten nicht mehr erfüllen, bewahrheitet sich ein altes Sprichwort: Um ein Kind großzuziehen, oder auch zwei, braucht man ein Dorf - oder in diesem Fall ein Mietshaus. Mit vereinten Kräften lassen sich die verschiedenen Hindernisse, die das Schicksal bereithält, einfach besser überwinden.