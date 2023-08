«Cossacks» läuft auf Crackle

US-Fernsehen

Die ukrainische Fantasy-Serie ist ab 1. September in den USA zu sehen.

This #IndependenceDayofUkraine, gear up to watch #Cossacks: The Fairy Tale That Never Was. The 12-part epic adventure arrives FREE September 1. pic.twitter.com/zQ7TulhfKb — Crackle (@Crackle_TV) August 24, 2023

Chicken Soup for the Soul Entertainment teilte mit, dass die ukrainische Fantasy-Serieam 1. September auf dem kostenlosen Streaming-Dienst Crackle Premiere haben wird. «Cossacks» ist eine 12-teilige Schwert- und Zauberer-Fantasyserie, die in der Ukraine gedreht und geschrieben wurde und in der fast ausschließlich ukrainische Schauspieler mitwirken. In der Serie spielen Yuriy Dyak («The Inheritance»), Andriy Isaenko («Silence») und Mila Sivatskaya («The Last Warrior») mit.Mehrere ukrainische Schauspieler und Mitarbeiter, die mit den «Cossacks» in Verbindung gebracht werden, kämpfen jetzt aktiv im Krieg gegen Russland. Die Schauspieler Volodymyr Kravchuk («Zubrik») und Volodymyr Kanivets («Khan») sind an der Front, ebenso wie der Pferdetrainer der Produktion, Oleg Yurchshyn. Der Pyrotechniker der Produktion, Olexander Suvorov, wurde in den ersten Monaten der Invasion getötet.«Cossacks» wurde von der ausführenden Produzentin und Showrunnerin Oksana Ivanyuk entwickelt, die die Serie zusammen mit Oleg Zborovsky schrieb. Regie führte Oleksandr Berezan, produziert wurde die Serie von Anastasiya Shteynguaz und Iryna Khranovska für ICTV, den größten ukrainischen Fernsehsender, der 50 % der Produktionskosten übernahm. Cossacks wurde von IQ Production, LLC produziert.«Cossacks» ist eine 12-teilige Serie über die respektlosen Heldentaten von Ivan, einem jungen ukrainischen Bauern, der bei einem polnischen Aristokraten aufwächst und sich zu einem sympathischen, abenteuerlustigen Schurken entwickelt. Seine freche Art ermöglicht es ihm, dem Zaren von Moskau eine Reihe wertvoller Juwelen zu rauben, allerdings zu einem edlen Zweck: Er braucht die königlichen Reichtümer, um seine Mutter von den Osmanen zu befreien, die sie versklavt haben. Doch Ivan macht sich versehentlich auch mit einem magischen Erbstück davon, einem Ohrring, der dem Moskauer Zaren geholfen hatte, seine Feinde zu besiegen, und der Ivan in endlose Eskapaden führt.