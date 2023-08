Dolce&Gabbana veredelt Sky Glass

International

Die Italiener bekommen eine besondere Version des multifunktionalen Bildschirmes.

© Sky

Dolce&Gabbana und Sky präsentieren ein handbemaltes Unikat von Sky Glass: ein wahres Kunstwerk - Ausdruck der Begegnung zwischen fortschrittlicher Technologie und der Liebe zu feiner italienischer Handwerkskunst - das den Auftakt zu einer Partnerschaft zwischen den beiden Marken für die Produktion einer exklusiven Serie von Smart-TVs in limitierter Auflage bildet, die bald erhältlich sein wird.Das erste besondere des Geräts von Dolce&Gabbana ist ein 65 Zoll großes Glas, das von einem Kunsthandwerker aus Palermo mit der unverwechselbaren Ikonographie des sizilianischen Carretto verziert wurde. Die Entwürfe sind stark von den typischen geometrischen Motiven und stilisierten floralen Ornamenten inspiriert, die in der Bildtradition des westlichen Siziliens verwendet werden. Flechtwerk, Schachbrettmuster, Arabesken, Palmetten und Blumen sind von den charakteristischen Farbtönen geprägt, die das visuelle Wesen der Insel ausmachen: das Rot des Magmas des Ätna, das tiefe, intensive Blau des Meeres, das Grün der bezaubernden Küstenlandschaften und das warme, einhüllende Gelb der sizilianischen Sonne. Eine vielfarbige Symphonie als Hommage an die Großartigkeit dieser herrlichen Insel im Herzen des Mittelmeers: ein einzigartiges Land, in dem es dem schöpferischen Genie und den Händen der Menschen gelungen ist, ein bescheidenes Transportmittel wie den Carretto in eine unglaubliche Bilderzählung über die Geschichte und den Mythos dieses magischen Ortes zu verwandeln.Sky Glass, das im September letzten Jahres in Italien eingeführt wurde, ist ein Smart TV der neuesten Generation mit einem eleganten Design, das Sky Inhalte, die wichtigsten frei empfangbaren Sender und Streaming-Apps in einer einzigen Schnittstelle integriert.