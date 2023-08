Freevee setzt «Bosch» im Oktober fort

US-Fernsehen

Der Streamingdienst veröffentlicht jede Woche zwei neue Geschichten.

Die zweite-Staffel knüpft an den Cliffhanger der ersten Staffel an, als ein maskierter Angreifer Madeline "Maddie" Bosch (Madison Lintz) entführt. Die ersten beiden Episoden der neuen Staffel können ab dem 20. Oktober exklusiv auf Amazon Freevee in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich gestreamt werden, zwei weitere Episoden sind jeden Freitag bis zum 18. November verfügbar. Die Serie wird auch als Amazon Original in 35 anderen Ländern weltweit über Prime Video am selben Tag verfügbar sein.In der neuen Staffel kehren beliebte Charaktere aus der ursprünglichen Bosch-Serie zurück, darunter Jerry Edgar (Jamie Hector), Detective Robert "Crate" Moore (Gregory Scott Cummins) und Detective "Barrel" Johnson (Troy Evans), die zusammen mit Bosch (Titus Welliver), Honey "Money" Chandler (Mimi Rogers), Maurice "Mo" Bassi (Stephen A. Chang) und Detective Reina Vasquez (Denise Sanchez) versuchen, Maddie zu finden, bevor die Zeit abläuft. Weitere wiederkehrende Darsteller sind Martin Rose (David Moses), Detective Joan Bennett (Cynthia Kaye McWilliams), Sgt. John Mankiewicz (Scott Klace), Detective Julie Espinosa (Jacqueline Pinol), Christine Vega (Jacqueline Obradors), Rondell Pierce (DaJuan Johnson) und Detective Brad Conniff (David Marciano).«Bosch: Legacy» folgt Harry Bosch, einem pensionierten Detective der Mordkommission, der zum Privatdetektiv wird und das nächste Kapitel seiner Karriere aufschlägt; der Anwältin Honey "Money" Chandler, die nach einem Mordversuch um ihr Vertrauen in das Justizsystem kämpft; und Maddie Bosch, die die Möglichkeiten und Herausforderungen einer neuen Streifenpolizistin in den Straßen von Los Angeles entdeckt. In der zweiten Staffel arbeiten Bosch und Chandler zusammen, um einen Mörder zu finden, der sie vielleicht zuerst findet. Nachdem sie von einem maskierten Angreifer entführt wurde, steht Maddie Boschs Karriere als Gesetzeshüterin auf dem Spiel. Das FBI nimmt den Mord an Carl Rogers unter die Lupe und stellt Bosch und Chandler unter Verdacht.