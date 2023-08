Magdeburg-«Polizeiruf» gewinnt den Sonntag

Quotennews

Eine junge Mutter stellt ihren Kinderwagen samt Baby kurz in der Fußgängerzone ab - einen Moment später ist das Kind weg. Der Plot von «Du gehörst mir» fesselt bereits.

Die Temperaturen beginnen langsam aber sicher an, zu sinken, es wird windiger und der Regen mehr sich. Was bedeuten diese Meldungen für TV-Macher? Richtig, es kann wieder Vollgas gegeben werden. Mit demschickt das Erste einen komplett neuen Fall der Reihe über den Äther. In der Sonntagsprimetime funktioniert der Krimi aus Magdeburg überragend. Zur Handlung: Lana, eine 23-jährige Mutter, lässt für eine Sekunde ihren Kinderwagen in der Fußgängerzone aus den Augen. Plötzlich ist der Wagen samt Kind verschwunden, Lana ist überzeugt, ihre Ex-Affäre und nach eigener Aussage mittlerweile Stalker Christ hat ihr Kind.Unterdessen verabschiedet sich Uwe Lemp ins Sabbatical, doch geht dieses Unterfangen schief. Lemp, gespielt von Felix Vörtler, hilft auf dem Weg zum Taxi noch seiner Nachbarin, die ihn plötzlich überwältigt und in ihre Gewalt bringt. Mit diesen beiden Handlungssträngen begeistert das Erste ab 20:15 Uhr stolze 7,48 Millionen Zuschauer und damit grandiose 27,6 Prozent des TV-Marktes. Aus Reichweiten-Sicht lief es im März 2023 zuletzt besser, damals holten 8,46 Millionen Zuschauer für den «Polizeiruf 110: Ronny» jedoch identische 27,6 Prozent Marktanteil ab.Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen keine besonders guten 0,88 Millionen Zuschauer zusammen, hier waren dennoch überzeugende 15,6 Prozent am Markt zusammen. Für den Sendetagvergleich kommt das Erste mit seiner Primetime damit auf Platz eins in Sachen Gesamtreichweite, bei den jüngeren Zuschauern reicht es für Platz drei.