Blockbuster-Battle

In den Kampf zwischen «Thor – The Dark Kingdom» und «Terminator 2 – Tag der Abrechnung» mischt sich noch der Horrorfilm «Die Königin der Verdammten» ein.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Chris "Thor" Hemsworth im Kampf um Leben und Tod: Die Astrophysikerin Jane stößt zufällig auf eine rätselhafte Materie, die Besitz von ihr ergreift. Um seiner großen Liebe zu helfen und die Energiequelle zu untersuchen, holt Thor sie nach Asgard. Malekith, der Herrscher der dunklen Elfen, heftet sich an Janes Fersen, weil er mit deren Kräften Asgard zerstören will. Thor springt über seinen Schatten und bittet seinen verhassten Adoptivbruder um Hilfe, um seine Heimat zu retten. Wuotenmeter zieht zu dem Film folgendes Fazit: Die dramatischen Momente zwischen Thor und Loki sind großartig gespielt, der Dialoghumor sitzt und im Finale liefert die Produktion Schauwerte sowie Gags am laufenden Band. Außerdem bereitet der Film das Kinopublikum gemächlich auf den anstehenden Space-Irrsinn vor, den Marvel kommendes Jahr in petto hatThe Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Noch ist John Connor nichts weiter als ein normaler 10-jähriger Junge. Doch in nicht allzu ferner Zukunft wird er der Anführer der menschlichen Rebellen sein, die sich verzweifelt gegen die Weltherrschaft der Maschinen oder auch Cyborgs auflehnen. Damit es erst gar nicht so weit kommt, schicken die Cyborgs den unzerstörbaren Kampfroboter T-1000 in die Vergangenheit, um John Connor auszuschalten. Aber der schlaue Rebellenführer hat vorgesorgt: Er hat einen Terminator der ersten Stunde, einen T-800, umprogrammiert und seinem jüngeren Selbst zum Schutz aus der Zukunft zugesandt. Kaum hat der wortkarge T-800 den jungen John mit einer halsbrecherischen Motorrad-Verfolgungsjagd vor dem skrupellosen T-1000 bewahrt, erkennt der Junge, dass "sein" Terminator ihm aufs Wort gehorcht. Also befiehlt er ihm, fortan keine Menschen mehr zu töten. Auch Johns zweiter Wunsch steht bereits fest: T-800 soll ihm dabei helfen, seine Mutter Sarah aus der Irrenanstalt zu befreien. Dort ist sie gelandet, weil ihr keiner die Abenteuer mit dem ersten T-800 Modell abnehmen wollte. Kaum sind Sarah, John und T-800 vereint, wird's auch schon verdammt eng für das ungleiche Trio, denn der T-1000 hat sie bereits ins Visier genommen - und niemand kann ihn aufhalten. Vor fünf Jahren erschien in den Kinos eine 3D-Neuauflage des Film, über die Quotenmeter damals dieses Urteil fällte: „Makellos ist Camerons Sensation der frühen 90er-Jahre zwar nicht (unter anderem ist grob die Hälfte der Erzählkommentare aus dem Off überflüssig), doch die wegweisenden Spezialeffekte, der kernige, dennoch nie nihilistische Tonfall und die halsbrecherischen Stunts haben «Terminator 2 – Tag der Abrechnung» berechtigt zu einem der meistrespektierten Sci-Fi-Actioner der Kinogeschichte gemacht.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 9(Tele5, 20:15 Uhr)Nachdem er Ende von Marius in einem Vampir verwandelt wurde, langweilt sich Lestat schnell und zieht sich zurück. Doch nach 100 Jahren Dämmerschlaf verlässt er sein Exil, um als Star einer "Gothic"-Band Karriere zu machen. Das ruft Parapsychologen, Familienmitglieder und Akasha , die Königin aller Vampire auf den Plan, die mit ihm ein neues Königreich gründen will. - Die Romanvorlage stammt von der selben Autorin, Annie Rice, die auch bereits «Interview mit einem Vampir» schrieb. Hauptdarstellerin und R&B-Ikone Aaliyah verstarb im Alter von nur 22 Jahren noch vor Abschluss der Dreharbeiten bei einem Flugzeugabsturz.The Movie Database (TMDB):6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 3IMDb User Rating: 5