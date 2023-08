Netflix startet vier australische Formate

International

Unter den Projekten sind zwei neue Fernsehserien.

Der Streamingdienst Netflix hat am Montag vier neue Projekte aus Down Under angekündigt. Neben einem Dokumentarfilm, einem Film sind auch zwei Fernsehserien in Arbeit. Die kommenden Filme und Serien aus Australien zelebrieren die Kultur und zeigen die vielfältigen Menschen und Landschaften aus allen Ecken des Landes und in allen Genres.Der australische Frauenschwarm Delta Goodrem spielt die Hauptrolle in diesem Film über eine Wasserflugzeugpilotin, die sich in den Mann verliebt, der ihre Firma versenken soll.wurde in den Whitsundays von Queensland gedreht.: Dieser Dokumentarfilm beleuchtet eine Kontroverse, die bis heute anhält. Auf der einen Seite steht die wohl populärste Drill-Rap-Gruppe Australiens, für die Musik ein Weg zur Erlösung und ein Ausweg von der Straße ist. Auf der anderen Seite eine Spezialeinheit der Polizei, die im Namen der öffentlichen Sicherheit ihre Auftritte verhindern will.(Arbeitstitel): Diese epische Fortsetzungsgeschichte beginnt im australischen Outback und handelt von milliardenschweren Minenbesitzern, traditionellen Landbesitzern, Cowboys und Wüstengangstern, die um die größte Rinderfarm der Welt kämpfen, die so groß ist wie Wales. Es ist ein heißer, staubiger, sexy Outback-Western mit Waffen und Hubschraubern. Und vielen Kühen.„Wir arbeiten mit Tony Ayres Productions zusammen, um «The Survivors» der gefeierten australischen Autorin Jane Harper in eine ambitionierte Krimiserie zu verwandeln“, teilte Netflix mit. Die Geschichte spielt in einer tasmanischen Küstenstadt und handelt von den Auswirkungen unbewältigter Trauer.