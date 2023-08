«Die Verräter» startet am 20. September

TV-News

Die deutsche Version des BBC-Hits wurde in Frankreich in einem Schloss produziert.

Am Dienstagabend strahlt RTL ab dem 19. September «Das Sommerhaus der Stars» aus, ab dem 20. September wird den Zuschauernserviert. Bereits eine Woche im Voraus sind die Folgen auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen. Die neue Serie besteht aus insgesamt sechs Episoden.Die Erfindung von Studio Lambert erreichte bei BBC One bis zu 4,73 Millionen Zuschauer, eine amerikanische Version lief beim Streamingdienst Peacock . Die Amerikaner haben eine weitere Staffel bestellt, zahlreiche andere Sender haben bereits Staffeln geordert. Wie in der amerikanischen Version sollen auch hierzulande Prominente für Aufmerksamkeit sorgen. Sie können am Ende 50.000 Euro gewinnen.16 Prominente treffen sich auf einem Schloss in Frankreich und das Spiel beginnt. Am runden Tisch, dem Herzstück der Show, wählt Sonja Zietlow drei Verräter unter den Spielern aus, die Augenbinden tragen und ihre Wahl nicht sehen können. Nur die Zuschauer kennen die Identität der Verräter und werden so zu allwissenden Beobachtern in diesem spannenden Täuschungsthriller aus Manipulation und List.