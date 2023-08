Channel 4.0 startet neu zweie Realitys

England

Das digitale Angebot von Channel 4.0 zwei neue Show in Auftrag gegeben.

Channel 4.0 hat zwei aufregende neue Serien in Auftrag gegeben, die von einigen der beliebtesten Talente des Senders, Chloe Burrows, Harry Pinero und Yung Filly, präsentiert werden.ist ein brandneues digitales Prank-Game, das von Chloe Burrows moderiert wird. Sie wird von der "Schaltzentrale" aus beobachten, wie unscheinbare junge Paare in die Welt der Elternschaft geworfen werden und eine Reihe erschreckender Aufgaben erfüllen müssen, um ihr unflätiges "böses Baby" zu besänftigen, damit sie einen Geldpreis gewinnen können.In jeder Folge wird Chloe von einem Gastspieler unterstützt, der in die Rolle des "bösen Babys" schlüpft und für Chaos bei den ahnungslosen Paaren sorgt. «Bad Baby» ist eine sechsteilige Show, die von Tuesday's Child produziert wird. Ausführende Produzentin ist Steph Harris, Will Brown ist Serienproduzent. Die Serie wurde von Charlie Hyland, Digital Commissioning Editor, Comedy, in Auftrag gegeben.Die, die von Yung Filly und Harry Pinero moderiert und von Wall of Productions produziert wird, ist eine brandneue Sendung, in der die YouTube-Lieblinge über die aktuellen Themen des Tages diskutieren. Aber das ist noch nicht alles: Die Ideen, die sich aus ihren Gesprächen ergeben, dienen als Inspiration für eine Reihe von Sketchen, die Harry und Filly jedes Mal in eine andere Welt und einen anderen Charakter eintauchen lassen.Die «Filly und Harry Show» ist eine sechsteilige Serie, die von Wall of Productions produziert wird. Ausführende Produzenten sind Joivan Wade, Percelle Ascott und Tafara Makopa. Das Drehbuch und die Regie stammen von Shakii Mongulu, Sam Ewen und Joivan Wade. Die Serie wurde von Channel 4 Digital Commissioner Charlie Hyland in Auftrag gegeben.Channel 4.0 hat außerdem bereits weitere Folgen von «Harry Pineros Worst in Class», «Get in the Van» und «Mist'Driven» bestellt, die jetzt verfügbar sind, und eine zweite Staffel von «Tapped Out» wurde ebenfalls geordert.