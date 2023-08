Der «Fernsehgarten» macht Station in Hamburg

TV-News

Andrea Kiewel präsentiert im Oktober zwei neue Ausgaben ihrer Sendung.

Seit mehr als 30 Jahren gehört der «ZDF-Fernsehgarten» zum Erfolgsprogramm des Mainzer Senders. Neben den regulären Ausgaben, die zuletzt im Mai 2023 und am 24. September enden, gibt es zahlreiche Specials wie mehrere Folgen zum Oktoberfest. In den vergangenen Jahren ging es nach Obertauern, Graz, Meran und Ellmau, dann an den Lago Maggiore oder auf die Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura.Im Jahr 2021 wurde Wittenberg besucht, 2022 war Erfurt dreimal im Oktober zu Gast. Die Erfurter Ausgaben erreichten 1,73, 1,51 und 1,57 Millionen Zuschauer und waren damit deutlich schwächer als die Sommerausgaben. Nun hat das Zweite Deutsche Fernsehen bekannt gegeben, dass der «Fernsehgarten» zweimal aus Hamburg senden wird.Start ist am Sonntag, 1. Oktober, um 12.00 Uhr. Eine Auswahl der Gäste wurde noch nicht veröffentlicht. Andrea Kiewel wird aber wieder die bewährte Mischung aus Musik, Artistik, Service und spektakulären Aktionen präsentieren. Die zweite Ausgabe ist für den 8. Oktober um 11.50 Uhr geplant.