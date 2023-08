Neuer «Familie Bundschuh»-Film läuft im Oktober

TV-News

Ziegler Film hat auch die neue Geschichte mit Andrea Sawatzki verfilmt.

Am Montag, 2. Oktober 2023, strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen den achten Spielfilm der-Reihe mit dem Titel "Bundschuh gegen Bundschuh" aus. Das Drehbuch stammt von Stefan Kuhlmann und basiert lose auf den Romanen von Andrea Sawatzki. Sie spielt auch die Hauptrolle. Regie führte Franziska Meyer Price.Darum geht es in dem neuen Spielfilm: In ihrem neuen Wohnort treten Gundula und Gerald Bundschuh als Bürgermeisterkandidaten gegeneinander an. Das sorgt für viel Aufregung in der Großfamilie Bundschuh. Am Wahlkampf Gundula gegen Gerald scheiden sich die Geister. Während Schwiegermutter Susanne sich schon als First Lady sieht und Bruder Hadi sich zum Ghostwriter für Geralds politische Reden berufen fühlt, entfaltet Schwägerin Rose ihr Potential als Laienpredigerin.Je näher der Wahltag rückt, desto mehr geraten die Bundschuhs aneinander. Die Kandidatur artet in einen persönlichen Zweikampf zwischen Gundula und Gerald aus, in dem sich die Familienmitglieder entscheiden müssen, auf wessen Seite sie stehen. Gundula setzt sich mit guten Ideen für die Zukunft des Dorfes durch und will den leerstehenden alten Konsum als Treffpunkt mit Café, Laden und Poststelle wiederbeleben. Mit nur einer Stimme Mehrheit gewinnt sie die Wahl. Die Überraschung ist perfekt und Gerald gekränkt. Eine schwere Ehekrise ist die Folge.Eigentlich war «Familie Bundschuh» immer ein zuverlässiger Quotenbringer. Doch in der siebten Folge ging es um die Infektionskrankheit Covid-19. Nur 3,86 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten sich damit beschäftigen. Dennoch erreichte das ZDF einen sehr guten Marktanteil von 16,1 Prozent.