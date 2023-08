3 Quotengeheimnisse

Weder die lange Vorberichterstattung des WM-Endspiels war für die Zuschauer interessant, auch das Füllprogramm nach der DTM hatte man wohl nicht im Kopf.

Am Montag informierte Quotenmeter seine Leser, das 5,38 Millionen Menschen das herzreißende Finale der Frauen-Weltmeisterschaft gesehen haben, welches Spanien gewann. Die 50-minütige Vorberichterstattung war mit 0,95 Millionen Zuschauern und 10,6 Prozent allerdings ein Totalflop. 0,14 Millionen junge Menschen brachten 8,2 Prozent Marktanteil.So langsam müsste diese Ausgabe der Sat.1-Clipshow «111» ein Standardwerk, wie die sogenannte Mitternachtsformel aus der Schule sein. Innerhalb von drei Jahren wurde die Sendung bereits zum 13. Mal ausgestrahlt. 0,45 Millionen Zuschauer waren am Sonntag um 13.25 Uhr dabei und verhalfen Sat.1 zu dreieinhalb Prozent. 0,12 Millionen Umworbene brachten 4,5 Prozent.Seit Jahren werden die zahlreichen Folgen nur im Nachtprogramm ausgestrahlt, jetzt darf die Kölner Produktion, die vom Kommentator Peter Rütten lebt, wieder zu prominenter Zeit ran. Zwischen DTM und «taff. Weekend» am Sonntag laufen aktuell die Geschichten. Die zweite Folge erreichte aber nur 0,15 Millionen Zuschauer und kam mit 0,07 Millionen Umworbenen auf üble drei Prozent.