«Upload» geht Mitte Oktober weiter

Prime Video hat bekannt gegeben, dass die dritte Staffel der Sci-Fi-Comedy-Serieam Freitag, den 20. Oktober auf Prime Video Premiere haben wird. Die dritte Staffel wird aus acht Episoden bestehen. «Upload» ist eine Sci-Fi-Comedy-Serie von Emmy-Preisträger Greg Daniels («The Office»), die in einer technologisch fortgeschrittenen Zukunft startet, in der holografische Telefone, selbstfahrende Fahrzeuge, KI-Assistenz und 3D-Lebensmitteldrucker die Norm sind.In der dritten Staffel von «Upload» geht es weiter mit Nora und dem frisch heruntergeladenen Nathan, die sich mit ihrer Beziehung auseinandersetzen und gleichzeitig versuchen, die mysteriöse Verschwörung zu stoppen, die Millionen von Leben zu zerstören droht. Können sie Freeyond ausschalten und endlich ein richtiges gemeinsames Leben führen? Oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis Nathans Kopf explodiert? Währenddessen wurde in Lakeview eine Sicherungskopie von Nathan aktiviert, und Ingrid will sich diese zweite Chance auf Liebe nicht entgehen lassen. Zurück in der realen Welt steigt Aleesha in den Rängen von Horizen auf, indem sie die KI-Ausbildung leitet und sich in eine neue Liebesbeziehung stürzt. Und Luke, ganz allein in Lakeview, ist gezwungen, das Geld für seinen Aufenthalt im Paradies aufzutreiben, was ihn dazu bringt, in der Grauzone zu arbeiten.Die Serie wurde von Greg Daniels entwickelt, der zusammen mit Howard Klein auch als ausführender Produzent fungiert. Die Stars der Serie sind: Robbie Amell als Nathan, Andy Allo als Nora, Kevin Bigley als Luke, Allegra Edwards als Ingrid, Zainab Johnson als Aleesha, und Owen Daniels als A.I. Guy.