FOX sendet Sondersendung zu Britney Spears

US-Fernsehen

Mit seinem TMZ-Special will man am Donnerstag Reichweiten holen.

FOX bleibt seinem Zuschauern treu und strahlt auch weiterhin zahlreiche Specials aus:gibt den Zuschauern einen aktuellen Einblick in Britneys Leben, während ihre Ehe mit Sam Asghari mit einer Scheidung zu Ende geht, die hässlich werden könnte. Die Trennung hat sich abgezeichnet und Britneys angebliche Untreue war der letzte Auslöser für Sam.Die Entfremdung von ihrer Familie geht weiter, ohne nennenswerte Unterstützung und mit einer ungewissen Zukunft, in der der Superstar völlig allein dasteht. Die Frage ist: Hat die "Free Britney"-Bewegung ihr einen Gefallen getan, indem sie sie aus der Vormundschaft befreit hat? TMZ recherchierte und präsentiert das Ergebnis am Donnerstag, den 24. August um 20 Uhr bei FOX.«TMZ Investigates: Britney Spears: Divorce & Despair» wird von Harvey Levin, Don Nash, Charles Latibeaudiere, Ryan Regan, Jess Fusco und Co-Executive Producer Susan Favre produziert. Die Zuschauer können die Serie über On Demand, FOX NOW, Hulu und die Streaming-Plattform von FOX Entertainment, Tubi, ansehen.