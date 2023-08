Netflix arbeitet an NASCAR-Serie

US-Fernsehen

Der Konzern möchte mit der Produktion hinter die Kulissen schauen.

Netflix startet neue Sportserie, die die bevorstehenden Playoffs und die Meisterschaft der NASCAR verfolgt. Der Streamingdienst bereitet sich auf eine neue Sport-Doku-Serie vor, die die bevorstehenden NASCAR Cup Series Playoffs und das Meisterschaftsrennen im Herbst begleitet. Die Produktionsfirma Worlds + Pictures soll fünf Episoden umfassen.Die Dreharbeiten haben begonnen, während die Fahrer um ihren Platz in den NASCAR Playoffs kämpfen, die am 3. September auf dem Darlington Raceway beginnen. Die Serie wird exklusiven Zugang zu Fahrern und Teams bieten und den Fans einen Blick hinter die Kulissen auf und abseits der Rennstrecke gewähren, während sie die physischen und mentalen Herausforderungen des Kampfes um die Meisterschaft auf der höchsten Ebene des Stock-Car-Rennsports erkunden.Die Netflix-Sportserie soll Anfang 2024 starten und in Koproduktion mit NASCAR Studios entstehen. Ausführende Produzenten sind Connor Schell und Libby Geist («The Last Dance», «OJ: Made in America») und Aaron Cohen von Words + Pictures; Ben Kennedy, Tim Clark, Matt Summers, Tally Hair von NASCAR Studios; Dale Earnhardt Jr.